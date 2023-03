Defensa y Justicia, el líder del campeonato que dice tener con qué "lastimar" a los grandes

Embed

Al referirse al partido de anoche, Solari hizo un balance y terminó por valorar el empate: "El primer tiempo fue donde más llegadas tuvimos, pero no nos faltó estar finos en el último tramo. De todos modos, Romero también estuvo bien, no hay que quitarle mérito. En el segundo tiempo, ellos tuvieron ocasiones y podrían haberlo ganado. Por eso, aunque nos quedamos con la espina de no haberlo ganado, admito que también podríamos haberlo perdido".

En relación con el encuentro del próximo sábado ante Talleres, el volante reconoció que se trata de "uno de los equipos que más me gusta", pero dijo estar confiado en lo que pueda hacer Defensa. "Estamos concentrados y sabemos que podemos ganar, teniendo los recaudos necesarios y haciéndonos fuertes de local, que es lo que venimos haciendo", aseguró en la entrevista con Marcelo Palacios y su equipo.

Por último, el futbolista elogió a Julio Vaccari, técnico del Halcón, quizá el principal responsable de este gran momento del equipo. "Es muy trabajador. Analiza muy buen los partidos, tiene muy buena formación. Cuando yo llegué, lo primero que me dijo es que tratara de hacer lo mismo que hacía en el Nacional B. Y es muy intenso a la hora de laburar: lo que se ve en los partidos es lo mismo que hacemos en los entrenamientos", concluyó.