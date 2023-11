DT, se busca: los nombres que suenan para dirigir a Boca

image.png

Por un lado, Juan Román Riquelme pretende que el próximo DT no esté directamente relacionado con el club, es decir, que no está buscando que un ídolo de la institución dirija al primer equipo. Por su parte, la dupla Ibarra - Macri tiene otro punto de vista: quieren que el entrenador sea una persona directamente relacionada con la historia grande del conjunto azul y oro.

Actualmente, hay varios nombres que suenan como candidatos, aunque no todos tienen las mismas posibilidades. Desde el lado de la oposición, la decisión está casi tomada: Martín Palermo dirigirá a Boca si Andrés Ibarra y Mauricio Macri ganan las próximas elecciones.

Sin embargo, desde el oficialismo, el panorama es un poco más amplio. José Pékerman, Diego Martínez, Eduardo Domínguez, Luis Zubeldía y Gabriel Milito son los principales apuntados. Cada uno de ellos es del agrado de Juan Román Riquelme, aunque la situación de cada entrenador es diferente y no todos se encuentran "disponibles".

Luego de la eliminación de Boca de la Copa Argentina, Riquelme brindó una entrevista en TyC Sports en la que aseguró: "Yo estoy convencido a quién quiero, no lo voy a decir". En relación a eso, Augusto Cesar, periodista de ESPN, informó que "Juan Román ya habló con el entrenador de su preferencia y, si bien no me confirmaron que está confirmado, es la opción A del ídolo del Xeneize".