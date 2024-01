Emiliano Vecchio rompió el silencio tras su salida de Racing: "La decisión fue..."

En cuanto a su relación con algunos referentes del plantel, Vecchio mencionó: "Con Gaby (Arias), Leo (Sigali) e Iván (Pillud) teníamos discusiones lógicas de cualquier grupo de trabajo. Tomamos mate en utileria. Se dijo mucho de afuera".

Además, abordó el supuesto conflicto con el exentrenador Fernando Gago: "Me enojé como cualquier jugador que no lo ponen, pero viéndolo de afuera no estaba bien para jugar. Fue una decisión de Fer, no me veía para competir y hoy siento que no estaba al 100%".

Embed

En relación a su futuro, Vecchio explicó: "Estoy viendo, ayer firmé la recisión. Hablamos con algunos clubes pero la decisión la tengo que tomar con tiempo, tengo una familia y no es fácil movernos a otro lugar. Dependeremos lo que nos convenga. Grazzini me llamó para Platense, le agradecí y le dije que no me quería apresurar en tomar una decisión".

"La semana que viene defino mi futuro. Yo quiero seguir compitiendo, no me importa si es acá o afuera. Estoy un poco baleado, pero puedo seguir un poco más, ja. Le tengo mucho respeto a todos los clubes, pero claramente no jugaría en Newell's o Independiente. Reconozco la grandeza de esos dos clubes, pero por el amor a Central y Racing no iría", manifestó, y confirmó que no regresará a Rosario Central. "Es el último campeón y mi puesto está ocupado por Malcorra, que hizo un torneo excelente. Por ahora lo voy a ver desde afuera. En Central tuve uno de mis mejores pasos de mi carrera", sentenció.