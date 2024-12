Enzo Pérez se va de Estudiantes y definió su futuro: ¿Regresa a River Plate?

Embed

“No voy a renovar, así que hoy ha sido mi último partido con esta camiseta”, dijo y agregó: “Quiero agradecerle a la gente, llegué al club en el 2007 y me abrieron las puertas. Después en el 2012 y nuevamente en el 2024. Solo puedo decir muchas gracias a todos por el respeto, por el respaldo, por el cariño, por el abrazo que me dieron nuevamente, saben que los quiero mucho”.

“A Estudiantes le tengo un cariño y un respeto muy grande por todas las enseñanzas que me han dado, no solo en lo profesional sino porque me han hecho crecer como persona y eso siempre lo voy a llevar en mi corazón. Les deseo lo mejor, como lo dije puertas para adentro, que terminen un gran 2024 y tengan un 2025 lleno de éxitos”, cerró.

Enzo Pérez y su posible regreso a River Plate

El sábado por la noche, el Pincha goleó 3-0 a Vélez en el marco del Trofeo de Campeones, al cual accedió por haber ganado la Copa de la Liga Profesional en el primer semestre. Y una vez finalizado el partido, y culminados los festejos y la entrega de premios, Enzo Pérez dio la noticia que todos esperaban en Núñez.

Según trascendió, Marcelo Gallardo, quien lo dirigió en sus mejores años en Núñez, estaría interesado en sumarlo nuevamente al equipo millonario para 2025.

Lo único que resta para concretar el regreso del último ídolo millonario es la firma. De concretarse, el ex Valencia y Benfica lo haría por un año.