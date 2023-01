Finalmente, Rodríguez se presentó el jueves pasado en el predio 4 de junio, pero un nuevo problema se desarrolló. ¿Qué ocurrió? Cuando Luis Miguel Rodríguez se presentó a entrenar, lo hizo con varios amigos, quienes tuvieron que esperarlo afuera, ya que solo el jugador podía ingresar al lugar. Además, el Pulga entregó una carta documento en la que solicitaba que se acreditara su presencia en el lugar y exigió que fuese firmada por alguien.

En el lugar, la única persona disponible era el Jefe de Seguridad del plantel, quien le contestó que no era la persona correcta para hacerlo. Enojado, el futbolista lo trató de traidor y, según consta en la denuncia, le habría dicho “que tenga mucho cuidado”.

Qué dice la denuncia por amenazas contra el Pulga Rodríguez

"Que yo pertenezco a los traidores del club, que en el plazo no mayor a 10 días iba a tener que pedir perdón y me cuide en lo laboral y en lo personal, que tenga mucho cuidado", se puede leer textual en la denuncia del empleado del club sabalero.

Más allá de su trayectoria en el club y en el fútbol argentino en general, por no presentarse a tiempo a la pretemporada y sobre todo por hechos como este, Marcelo Saralegui no tendrá en cuenta al Pulga para el próximo certamen de la Liga Profesional.

D66SGqPze_400x400__1.jpg

El texto completo de la denuncia al Pulga Rodríguez

En la Ciudad Santo Tomé, Departamento la Capital Provincia de Santa Fe, a los 05 días del mes de Enero del 2023, siendo las 13:30hs, el funcionario policial que suscribe y al pie refrenda, certifica que en el día de la fecha se dispone a recepcionar denuncia a una persona Mayor de edad, hallado hábil para el acto es puesta en conocimiento de las penas con que la LEY castiga a los que se manifiestan con falsedad en sus dichos XXX argentino de 64 años de edad, Jefe de Seguridad del plantel de Primera División del Club Atlético Colón, DN 12.711, quien cedida la palabra DENUNCIA :

“Mire señor, mi presencia en esta sede policial es para dejar asentado que en el día hoy, alrededor de las 09:00hs., se hace presente en el Club de Campo del Club Colon, el llamado Luis Rodríguez, alias “El Pulga” con fin de realizar prácticas de Futbol. Que en primera instancia, me quiere presentar una documentación, para que yo le firme a modo de recibido, a lo cual le manifiesto que no soy la persona correcta para hacerlo, que lo haga por las vías correspondientes en la sede del Club.

Luego de esto y mientras realizaba actividad fisica, trotando, pasa por mi lado y me amenaza diciendo: ‘Que yo pertenezco a los traidores del club, que en el plazo no mayor a 10 días iba a tener que medir perdón y me cuide en lo laboral y en lo personal que tenga mucho cuidado’, mientras agitaba sus manos. Es todo lo que tengo para decir”.

PREGUNTADO : Para que diga si conoce la presencia de testigos.

RESPONDE : No señor, lo hizo aprovechando el momento de estar solos.

PREGUNTADO : Para que diga si en algún momento se sintió amedrentado.

RESPONDE : Sí, no solamente en lo laboral, sino lo más importante, temo por mi integridad física y la de mi familia.

PREGUNTADO : Si en el lugar de los hechos existen cámaras de seguridad.

RESPONDE : En el lugar en que me dijo estas cosas, no existen cámaras de seguridad.

PREGUNTADO : Si desea agregar o quitar algo al relato.

RESPONDE : “Es todo cuanto quiero decir”.

Con lo que no siendo para más se da por finalizada la presente, haciendo le entrega de una copia de esta y que previa lectura y ratificación firma al pie de conformidad y para debida constancia.

denunciapulga.jpg

Cómo sigue la pretemporada de Colón

El equipo que conduce Marcelo Saralegui viajará este viernes a Uruguay, donde completará su pretemporada y jugará partidos amistosos ante Vélez Sarsfield (el domingo 8), River de Uruguay (el miércoles 11) y Nacional de Montevideo (el sábado 14).