Facundo Buonanotte: terminaron el colegio para que su hijo siga el ejemplo y él les hizo el mejor regalo

Dentro y fuera de la cancha, Facundo Buonanotte no dejar de sorprender y enorgullecer a sus padres. En lo que va de 2023, Pamela y Mauricio no paran de vivir una emoción tras de otra. Ambos fueron testigos del debut de su hijo en el Brighton & Hove Albion de la Premier League de Inglaterra y recientemente en la Selección Argentina. Pero eso no es todo. Ahora, el joven futbolista de 18 años les regaló una casa en la ciudad de Funes, Rosario.