Hoy juega Leo Messi: cómo ver gratis y en vivo Inter Miami vs. Los Angeles FC

Dirigido por Gerardo "Tata" Martino, el conjunto que capitanea La Pulga viene de empatar sin goles ante Nashville, mientras que Los Angeles FC viene de caer 2-1 ante Charlotte, aunque es considerado uno de los equipos más competitivos de la liga.

El partido tendrá lugar en el estadio BMO de California. Inter Miami tiene 22 puntos y está lejos de la zona de playoffs aunque todavía debe tres partidos en relación a sus rivales: el equipo se posiciona a 10 puntos de Chicago Fire, el último en la reclasificación.

Cómo ver a Messi en vivo y gratis

Desde cualquier rincón del planeta, el partido del Inter Miami de Lionel Messi podrá verse a través de la MLS Season Pass, en Apple TV. Las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales o de U$S 24,99 por lo que resta de la temporada; incluye todos los partidos de la fase regular y los playoffs. Si ya sos usuario de Apple TV tenés 7 días gratis y después se abona U$S 6,99 por mes.

Sin embargo, hay 'truquitos' para que los fanáticos del campeón puedan disfrutar de los partidos sin necesidad de abonar nada ni ser parte de una membresía. Los usuarios que tengan iPhone tienen un plus y una gran oportunidad por al menos durante tres meses, porque podrán suscribirse a Apple TV sin pagar nada durante 90 días. La aplicación también tiene una semana de prueba antes del primer cobro.