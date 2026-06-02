Laura Ubfal no afloja: su contundente respuesta después de la reacción de Florencia Peña

Cuál fue la respuesta de Flor Peña a Laura Ubfal tras su controversial crítica

La polémica que se desató en torno a un comentario de Felipe, el hijo menor de Florencia Peña, volvió a instalarse en la agenda mediática. Todo comenzó cuando Laura Ubfal cuestionó públicamente a la actriz por lo ocurrido en el streaming que comparte con Marley. Ante la repercusión, Peña decidió hablar en una entrevista en vivo en Intrusos (América TV).

El episodio se originó a partir de un fragmento de video que volvió a circular en redes, aunque había sido grabado semanas atrás. Allí, Felipe, de 8 años, hizo una observación sobre una compañera de colegio y mencionó que tenía varios novios. Ubfal analizó esas palabras y advirtió que la actriz debía prestar atención porque, según su interpretación, estaba criando a un “incel”.

Las declaraciones generaron un fuerte eco y, horas después, Florencia Peña se mostró visiblemente afectada al conversar con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. La actriz aclaró que no había hablado del tema con su hijo y cuestionó la dimensión que tomó el asunto. “Primero, pará, pará. ¿De qué noviazgo estamos hablando, chicos, a los ocho años? Ocho años, obvio. No estábamos hablando de un noviazgo. No es mi hijo de doce. Es mi hijo de ocho recién cumplidos que expresó algo de manera graciosa, es un bebé, es un niño inocente, está siendo asediado hace 24 horas en la tele”, expresó.

En su descargo, defendió la crianza de sus hijos y rechazó cualquier lectura que sugiera una mirada despectiva hacia las mujeres. “Es un niñito que en ningún momento se pone a pensar, 'che, qué atorranta esta mina, si mirá la madre que tiene'. No, y aparte... Mirá la madre, o sea, mis hijos saben cómo crecieron, con una madre libre crecieron, saben cómo respetan a las mujeres. Vos te pensás que mi hijo más grande alguna vez me dijo, eso no lo digas, eso no te lo pongas'”, señaló.

La actriz también se mostró decepcionada con Ubfal por la forma en que planteó sus críticas. “Me sorprende y me da mucha tristeza, primero porque no viene a cuento en este momento y además porque si ella hubiera querido decirme algo me puede llamar por teléfono”, dijo. Y agregó: “No se indignó y no se indigna con un montón de cosas que dicen un montón de mujeres, no le indignan, pero se indigna conmigo un mes después y no me llama por teléfono. Si tiene mi teléfono, que me escriba y me diga 'che Flor, te parece tal cosa' y yo puedo llegar a debatir con ella y ya saben cómo soy, pero eso me parece como un delirio”.

Finalmente, Peña subrayó lo que más le dolió de la polémica: la exposición de su hijo en televisión y la acusación de estar criando un “incel”. “Pero además me parece un delirio ponerlo a Felipe, con 8 años, todo el tiempo en la tele mostrando como un niño, ¿qué están queriendo decir?”, cuestionó. Y concluyó: “Estoy totalmente en desacuerdo, pero lo que más me duele fue lo de que estoy criando un incel. Eso me parece grave, chicos. Es como si yo me estuviera diciendo que estoy criando un psicópata”.