La Selección Argentina tuvo su último entrenamiento en Bolivia: Messi, la gran duda de Scaloni

El equipo, que llegó a La Paz este lunes y se encuentra a una altitud de 3625 metros sobre el nivel del mar, realizó su práctica en horas de la tarde en las instalaciones de The Strongest, con una duración de tan solo una hora y diez minutos. Lionel Scaloni aún no definió al once titular, ya que esto dependerá en gran medida de cómo los jugadores se adapten a la altitud.