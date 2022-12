Lanzaron una campaña para encontrar a una persona que se sacó una foto con Diego Armando Maradona hace 41 años

El relato de Laura, hija de la mujer que tomó la foto de Diego Maradona con un desconocido al que busca

En 1981 organicé mi primera vacación a Mardel, venía desde Plaza Huincul. Medio de casualidad, paso por el Hotel Dos Reyes y veo que toda la delegación de Boca estaba ahí. Por esos días, estaba la noticia que Maradona pasaba a Boca, así que me paro en la vidriera a mirar y, efectivamente, lo veo adentro del hotel. Me pongo a pedir una foto contra el vidrio y dos guardaespaldas dicen que no con la mano, pero Diego les dice que me dejen entrar. Entré, me saqué la foto y salí, pero la felicidad fue tan grande que no pude irme de la vereda.

Cuando Diego sale y quiere subirse a un auto, se acerca este chico que tendría unos 13 o 14 años y rogándome casi llorando, me suplica: “¡por favor, sacame una foto con Diego!”. Sin dudar lo hago, y el chico me da su dirección de Rosario para que se la envíe cuando revelara el rollo. El tema es que por falta de dinero demoré tanto en revelarlo que perdí todos los datos de ese chico. Siempre quedé pensando en que ese chico todavía debe de estar esperando esa foto, y por eso se las mando porque me encantaría que podamos encontrarlo. ¡Ojalá llegue pronto a sus manos!".

maradonafoto81.jpg

La campaña para buscar al fan de Diego Maradona

Laura hizo llegar la historia a Proyecto Pelusa, una cuenta en redes sociales que pretende ser un “homenaje popular a Diego Maradona a través de las fotos que se sacó con la gente”, y desde allí se propusieron llevar a cabo “una misión impostergable” que no es otra cosa que encontrar al chico de la foto.

“Sabemos que tenía 12-14 años, que vivía en Rosario y que ese verano estuvo en Mar del Plata. Todo lo que nos puedan sumar será bienvenido y un niño (ya no tan niño) será tremendamente feliz. ¡Gracias!”, anuncia el posteo.