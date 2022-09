Lito Costa Febre, crudo y sin vueltas contra Marcelo Gallardo por la derrota de River contra Boca: "Napoleón se ha..." 

Recordemos que Costa Febre siempre fue muy elogioso con el trabajo de Marcelo Gallardo en River. Pero esta vez fue puramente sincero y no se animó a elevar una crítica.

"No tuvo nada de lo que tiene un equipo de Gallardo, tenía ratitos en los partidos y no tuvo nada en la cancha de Boca", aportó Silvio Chattas, su comentarista histórico, analista de luxe, siempre equilibrado.

Incluso tiró lo que alguno pensó en ese tiro libre del final, que fuera el arquero a cabecear: "Vaya Armani usted también, desobedezca alguna vez. La última, la última...River no hizo nada y encuentra ésta". Y no bien terminó. dijo: "Boca ganó con poco pero le ganó. Y mucho análisis no se hacen de estos partidos. River no hizo nada. Mirá que me cuesta decirlo. Ha fallado el Muñeco en el planteo del partido. No le salió nada en cuanto a la formación titular que puso, raro en él eh. Me duele un poco el bobo cuando lo tengo que criticar de esta manera al Muñeco. Nada de lo que éñ pensó salió en la cancha. Este vez el gran Napoleón se ha equivocado, River no estuvo a la altura del partido y cayó derrotado. Jugó muy feo el equipo del Muñeco".