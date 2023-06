Los puestos que buscará reforzar Boca en el mercado de pases

Aunque Payero tuvo dificultades para encontrar continuidad desde su llegada a mediados de 2022 y no fue el mediocampista enlace esperado, tuvo buenas actuaciones, especialmente bajo la dirección de Almirón, y también contribuyó con goles. Además, el equipo cuenta con Óscar Romero, un jugador con características similares que podría desempeñar esa función, pero hasta ahora no ha logrado convencer y el entrenador solo lo ha utilizado por necesidad debido a las ausencias, sin considerarlo como una prioridad.

Por otro lado, en Boca buscarán fichar un delantero que se desempeñe en las bandas. Almirón prefiere jugar con un esquema que incluya extremos, pero en los últimos partidos ha sufrido debido a la cantidad de jugadores lesionados en esa posición. Tanto Exequiel Zeballos como Norberto Briasco están en proceso de recuperación, y también sufrió una lesión muscular Luca Langoni, quien puede cumplir esa función. Además, Sebastián Villa no está siendo considerado debido a su condena por violencia de género, por lo que se busca sumar una opción en ese puesto.

La posición de centrodelantero también está en la mira y se buscará calidad, especialmente si algún jugador abandona el club. En la actualidad, el plantel cuenta con Darío Benedetto, Miguel Merentiel, Luis Vázquez y Nicolás Orsini en esa posición, pero a excepción de Vázquez, quien está a préstamo de Palmeiras hasta fin de año, los demás han estado bajo su nivel. Orsini no ha tenido minutos de juego con el nuevo entrenador y todo parece indicar que abandonará el club, mientras que Vázquez ha tenido minutos, pero no ha marcado un gol desde agosto de 2022, por lo que no se descarta la posibilidad de que se vaya, ya ha recibido ofertas.

En cuanto a Benedetto, su situación es particular, ya que, aunque ha marcado goles, no pudo mostrar todo su potencial y en la Liga Profesional solo anotó dos tantos. El delantero ha sufrido la falta de productividad del equipo y, aunque tiene contrato hasta diciembre de 2024 y desea continuar, habrá que ver qué sucede si llega una buena oferta.

Por último, Boca Juniors también buscará fichar a un defensor central. Dado el futuro incierto de Marcos Rojo y Facundo Roncaglia, aquellos contratos finalizan a finales de año y aún no han renovado, sumado a la larga inactividad por lesiones de Rojo, la directiva del club buscará una defensa central en el próximo mercado de pases. En el pasado, Lucas Merolla y Nazareno Colombo han sido mencionados como posibles opciones por el Consejo de Fútbol, pero hasta ahora no se han revelado los nombres de los nuevos jugadores apuntados para los cuatro puestos destacados.