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Edith Hermida despidió al Indio Solari y reveló la frase que la marcó para siempre

Edith Hermida recordó con emoción al Indio Solari tras conocerse su muerte y reveló el gesto del músico que la acompañó durante años.

5 jun 2026, 13:00
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edith hermida, indio solari
edith hermida, indio solari

Este viernes 5 de junio se conoció la muerte del Indio Solari, una noticia que conmovió al mundo de la música y que rápidamente tuvo repercusión en los medios. En Puro Show (El Trece), Edith Hermida se sumó a las voces que lo recordaron y habló con profunda emoción sobre lo que significó para ella el artista. Con la voz quebrada, se definió como “ricotera” y confesó: “Yo estoy muy triste”.

Durante la comunicación telefónica, Hermida explicó cómo la obra de Los Redondos marcó su vida: “Mi vida de alguna manera fue plasmada y cada recuerdo que quizás tiene una canción de Los Redondos”.

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Al referirse al estilo del Indio, agregó: “El Indio Solari, en su lírica, me parece que la característica de él, su arte, es tirar frases”. Sus palabras reflejaron la huella que dejó el músico en generaciones de oyentes.

Además, la periodista recordó un momento especial de 2016, cuando el artista, a través de un video grabado por Beto Casella, la mencionó como su panelista favorita y dijo: “Lo mejor que le puede pasar a un varón, que la mujer que tenga a su lado tenga buen humor”.

Hermida sumó: “No tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, pero nos escribimos por las redes varias veces. Para mí era un orgullo que él me conozca”. Su testimonio se convirtió en una despedida íntima y sincera, en medio de la conmoción que generó la muerte del músico.

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Cómo fue el conmovedor posteo de Skay Beilinson para despedir al Indio Solari

La muerte del Indio Solari este viernes 5 de junio generó un fuerte impacto en el mundo del rock argentino. La noticia se conoció pasadas las 9 de la mañana y rápidamente se multiplicaron las repercusiones entre músicos, colegas y seguidores. El fallecimiento del histórico cantante dejó en evidencia la magnitud de su figura y el vacío que deja en la cultura popular.

El exlíder de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota tenía 77 años y desde hacía más de una década convivía con el Parkinson, enfermedad que él mismo había hecho pública en 2016. Aunque su estado era conocido, la confirmación de su muerte sorprendió y provocó una conmoción inmediata en quienes siguieron su trayectoria durante tantos años.

Entre las primeras reacciones se destacó la de Skay Beilinson, compañero clave en la historia de la banda y socio creativo de Solari en los años de mayor trascendencia del grupo. El guitarrista utilizó sus redes sociales para despedirse con un mensaje acompañado de una foto de ambos, donde se los veía sonrientes y cómplices. “Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje, mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre”, escribió. La publicación generó una inmediata respuesta de los fanáticos, que se sumaron con mensajes de apoyo y recuerdos compartidos.

Skay Beilinson y el Indio Solari jóvenes

Además, Beilinson comunicó que los compromisos artísticos que tenía previstos quedaban suspendidos y que su agenda de presentaciones se encontraba postergada “hasta nuevo aviso”. La decisión reflejó la magnitud del golpe que significó la noticia para quienes compartieron con Solari la historia de una de las bandas más emblemáticas del rock nacional.

IG Skay Beilinson - despedida Indio Solari

     

 

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