Edith Hermida despidió al Indio Solari y reveló la frase que la marcó para siempre

Hermida sumó: “No tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, pero nos escribimos por las redes varias veces. Para mí era un orgullo que él me conozca”. Su testimonio se convirtió en una despedida íntima y sincera, en medio de la conmoción que generó la muerte del músico.

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Cómo fue el conmovedor posteo de Skay Beilinson para despedir al Indio Solari

La muerte del Indio Solari este viernes 5 de junio generó un fuerte impacto en el mundo del rock argentino. La noticia se conoció pasadas las 9 de la mañana y rápidamente se multiplicaron las repercusiones entre músicos, colegas y seguidores. El fallecimiento del histórico cantante dejó en evidencia la magnitud de su figura y el vacío que deja en la cultura popular.

El exlíder de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota tenía 77 años y desde hacía más de una década convivía con el Parkinson, enfermedad que él mismo había hecho pública en 2016. Aunque su estado era conocido, la confirmación de su muerte sorprendió y provocó una conmoción inmediata en quienes siguieron su trayectoria durante tantos años.

Entre las primeras reacciones se destacó la de Skay Beilinson, compañero clave en la historia de la banda y socio creativo de Solari en los años de mayor trascendencia del grupo. El guitarrista utilizó sus redes sociales para despedirse con un mensaje acompañado de una foto de ambos, donde se los veía sonrientes y cómplices. “Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje, mi querido amigo, hasta siempre. Ahora sos la luz que viaja entre nosotros y para siempre”, escribió. La publicación generó una inmediata respuesta de los fanáticos, que se sumaron con mensajes de apoyo y recuerdos compartidos.

Skay Beilinson y el Indio Solari jóvenes

Además, Beilinson comunicó que los compromisos artísticos que tenía previstos quedaban suspendidos y que su agenda de presentaciones se encontraba postergada “hasta nuevo aviso”. La decisión reflejó la magnitud del golpe que significó la noticia para quienes compartieron con Solari la historia de una de las bandas más emblemáticas del rock nacional.