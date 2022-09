"Se suspende por un partido y se inhabilita por el término de un mes para ejercer el cargo de capitán de equipo, al jugador Faustino Marcos Rojo, del Club Boca Juniors", reza el boletín en el que se citan los artículos mencionados con anterioridad.

sancionmarcosrojo.jpg

La dura patada de Marcos Rojo a Nicolás De La Cruz

Cuando se jugaba el tiempo de descuento en el Superclásico que disputaron Boca y River en La Bombonera, Marcos Rojo vio la tarjeta roja. ¿El motivo? Le pegó una dura patada a la cabeza de Nicolás De La Cruz y el árbitro del encuentro no dudo en expulsarlo.

Qué dijo Marcos Rojo sobre la falta que hizo en el Superclásico

"No me molesta. Los clásicos son así, se mete un poco de más. Yo hice tres foules en todo el partido, no hicimos tantos foules, hicimos algunas faltas tácticas, no es que tuvimos un juego agresivo ni cosas raras", consideró. Y apuntó: "Ellos jugaban de esta forma y estaba todo bien, se festejaba, y ahora que un poco lo hicimos nosotros por ahí molesta. Nosotros estamos tranquilos con las cosas que hicimos, cómo afrontamos el partido y cómo lo ganamos".