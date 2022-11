El acuerdo comercial incluía la presencia de Lionel Messi en Abu Dhabi y por este motivo no hubo posibilidad de cambiar el partido de país. La idea del director técnico sería probar a la mayor cantidad de titulares de cara al debut en el Mundial, frente a Arabia Saudita, el martes 22 de noviembre a las 7.

Los partidos de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022

ARABIA SAUDITA

Fecha: Martes 22 de noviembre

Horario: 7 (hora de Argentina)

Estadio: Lusail Iconic

MÉXICO

Fecha: Sábado 26 de noviembre

Horario: 16 (hora de Argentina)

Estadio: Lusail Iconic

POLONIA

Fecha: Miércoles 30 de noviembre

Horario: 16 (hora de Argentina)

Estadio: Stadium 974

Lionel Scaloni viaja hoy desde Doha, Qatar, a los Emiratos Árabes Unidos, para juntarse allí con los futbolistas que formarán parte del Mundial Qatar 2022 y para disputar el amistoso contra el equipo que dirige el Vasco Arruabarrena, el próximo 16 de noviembre.

Antes de moverse junto a su cuerpo técnico, el ex futbolista y actual seleccionador brindó una extensa entrevista radial al periodista Pablo Giralt en CNN Radio y habló sobre diversos temas, entre ellos, la continuidad de Lionel Messi, la cantidad de lesionados que hay antes del Mundial Qatar 2022 y sobre cómo llegan los demás equipos.

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, conversó y se refirió a la lista final: “Necesitamos jugadores que estén bien y que estén para salir a jugar el partido del 22 de noviembre”.

A menos de dos semanas para el comienzo del Mundial, el entrenador habló sobre la lista final: “Ningún jugador va a llegar al 100%, pero si en su máxima expresión futbolística. Haremos fuerza para que en la última semana, el que no esté en condiciones y no pueda disputar el partido en club, venga antes. El que esté bien no lo vamos privar de jugar porque es lo mejor para nosotros”.

“Hay algunos que por precaución no jugarán los últimos partidos, pero sabemos que están bien. Habrá otros que tendrán que darnos herramientas para saber si responden adentro de la cancha. Ahora hay muchas herramientas desde lo tecnológico que te pueden decir en qué condiciones está un jugador”, remarcó.

Y agregó: “Tenemos claro que necesitamos jugadores que estén bien. Los necesitamos pronto por si tienen que salir a jugar el partido del 22. Eso es lo que intentaremos hacer cuando cerremos la lista”.

Respecto al partido con Arabia Saudita, precisó: “Pensamos que es el partido más importante que tenemos y queremos que estén todos disponibles. Eso lo tenemos bastante claro. Puede haber algún matiz por si queremos arriesgar o no, pero que el jugador pueda estar bien para ese partido es fundamental. Pensamos en el primer partido y no más allá”.