Boca-River: Paredes y Quintero hablaron cara a cara antes del partido más importante del año
El campeón del mundo y el referente colombiano protagonizaron una conferencia conjunta organizada por la Liga Profesional, a horas del Superclásico en la Bombonera. Ambos dejaron frases que reflejan cómo llega cada equipo al duelo más esperado del fútbol argentino.
Leandro Paredes y Juanfer Quintero protagonizaron una conferencia de prensa en la previa del Superclásico.
A poco más de 48 horas del Superclásico, Leandro Paredes y Juan Fernando Quintero compartieron una conferencia de prensa en la sede de la Liga Profesional. En un clima cargado de expectativa, el capitán de Boca y el emblema de River coincidieron en la magnitud del duelo que paralizará al país este domingo en la Bombonera.
“El Superclásico es especial, importantísimo. Seguramente uno de los más importantes de mi carrera, más allá de haber jugado finales del mundo o partidos decisivos. Lo que genera este partido para nuestra gente y para el fútbol argentino es único”, expresó Paredes, que disfrutará su primer Boca-River desde su regreso al club.
Cómo viven Boca y River la previa del Superclásico
Mientras el Xeneize llega con un presente más estable, el Millonario atraviesa una crisis futbolística y emocional que lo llevó a perder terreno en la tabla. Sin embargo, Quintero fue contundente al hablar del contexto: “Sabemos que el presente no ha sido el mejor, pero es un clásico. Es un momento para dar un golpe en la mesa. Tenemos una gran oportunidad y queremos demostrar lo que somos”.
El colombiano también valoró la renovación de contrato de Marcelo Gallardo hasta diciembre de 2026: “Eso deja claro el respaldo que tiene el entrenador. En los momentos duros se ve el apoyo real. Si él tiene energía, nosotros tenemos que tener el doble. Este partido es una gran oportunidad para demostrarlo”.
Del otro lado, Paredes evitó referirse a la situación de River y fue tajante: “Nosotros pensamos en nosotros. Lo que pase del otro lado es problema de ellos. Nos enfocamos en preparar el partido de la mejor manera y quedarnos con los tres puntos”.
Qué se juegan Boca y River en este Superclásico
Más allá del prestigio y la rivalidad, el encuentro tiene un condimento extra: la clasificación a la próxima Copa Libertadores. “Es un partido muy importante no solo por ser un clásico, sino porque ganar nos clasifica a la Libertadores, que es uno de nuestros objetivos”, reconoció Paredes.
Quintero, por su parte, resaltó la trascendencia del duelo en el plano internacional: “Para el mundo, es uno de los partidos más importantes. Todo el mundo pregunta por este clásico, todos quieren verlo. Es un placer poder jugarlo y siempre queda marcado”.
El valor simbólico de un Superclásico en momentos opuestos
Mientras Boca atraviesa una etapa de consolidación con Paredes como líder y referente, River llega con la necesidad de recomponerse. Aun así, Quintero mostró confianza en el grupo: “Son momentos que pasa el fútbol. Sería una falta de respeto decir que le soltamos la mano al entrenador. Si estamos en River es porque él nos eligió. Llevamos el escudo con orgullo, y este es el momento de demostrarlo”.
El campeón del mundo, en tanto, valoró su rol actual dentro del equipo: “La responsabilidad cambió muchísimo. Hoy ocupo un rol más central, más importante. Sé lo que significa este partido y lo disfruto al máximo”.
Ambos coincidieron en que el Superclásico es mucho más que un partido. “Lo primero que me preguntaban en Europa era qué se siente jugar un Boca-River. Eso te hace entender lo importante que es”, confesó Paredes. Y Quintero cerró con un mensaje que refleja el espíritu con el que River afronta la cita: “El fútbol es colectivo, y este es el momento de mostrar jerarquía y gallardía. Los hombres tienen que salir acá”.