Boca-River: Paredes y Quintero hablaron cara a cara antes del partido más importante del año

Del otro lado, Paredes evitó referirse a la situación de River y fue tajante: “Nosotros pensamos en nosotros. Lo que pase del otro lado es problema de ellos. Nos enfocamos en preparar el partido de la mejor manera y quedarnos con los tres puntos”.

image

Qué se juegan Boca y River en este Superclásico

Más allá del prestigio y la rivalidad, el encuentro tiene un condimento extra: la clasificación a la próxima Copa Libertadores. “Es un partido muy importante no solo por ser un clásico, sino porque ganar nos clasifica a la Libertadores, que es uno de nuestros objetivos”, reconoció Paredes.

Quintero, por su parte, resaltó la trascendencia del duelo en el plano internacional: “Para el mundo, es uno de los partidos más importantes. Todo el mundo pregunta por este clásico, todos quieren verlo. Es un placer poder jugarlo y siempre queda marcado”.

El valor simbólico de un Superclásico en momentos opuestos

Mientras Boca atraviesa una etapa de consolidación con Paredes como líder y referente, River llega con la necesidad de recomponerse. Aun así, Quintero mostró confianza en el grupo: “Son momentos que pasa el fútbol. Sería una falta de respeto decir que le soltamos la mano al entrenador. Si estamos en River es porque él nos eligió. Llevamos el escudo con orgullo, y este es el momento de demostrarlo”.

El campeón del mundo, en tanto, valoró su rol actual dentro del equipo: “La responsabilidad cambió muchísimo. Hoy ocupo un rol más central, más importante. Sé lo que significa este partido y lo disfruto al máximo”.

Ambos coincidieron en que el Superclásico es mucho más que un partido. “Lo primero que me preguntaban en Europa era qué se siente jugar un Boca-River. Eso te hace entender lo importante que es”, confesó Paredes. Y Quintero cerró con un mensaje que refleja el espíritu con el que River afronta la cita: “El fútbol es colectivo, y este es el momento de mostrar jerarquía y gallardía. Los hombres tienen que salir acá”.