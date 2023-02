Un reconocido entrenador reveló que fue amenazado por la hinchada: "Que me muera yo y mis hijos"

Por su parte, el DT develó que dichas amenazas por parte de los hinchas de la entidad londinense fueron concebidas mediante "viles correos electrónicos". Cabe destacar que la institución donde milita Enzo Fernández registra tan solo dos victorias en los últimos 15 partidos que disputó en todas las competiciones y ya son cinco encuentros al hilo sin conocer la victoria.

La broma de Graham Potter en medio de la crisis futbolística de Chelsea

Este viernes, el entrenador del Chelsea habló en conferencia de prensa, a la que llegó tarde. Cuando le consultaron las razones, no lo dudó y bromeó: "Perdón, estaba en una reunión crítica". Como si esto fuera poco, también le consultaron cómo le había ido y contestó: "Bueno, sigo aquí".

Más allá de los chistes, el clima no es bueno. De hecho, luego de la derrota ante Southampton le dio descanso a sus jugadores y esto no cayó bien entre los fanáticos. Si los resultados no cambian, estas podrían ser las últimas semanas en Stamford Bridge.