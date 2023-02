Los románticos mensajes de los jugadores de la Selección Argentina en San Valentín

Emiliano Martínez.avif

"Dibu" fue junto a Ángel Di María uno de los primeros campeones del mundo en viralizar su amor.

El marplatense no deja de sorprender a su esposa, con la que está en pareja hace nueve años, y tienen dos hijos en común: Santino y Ava. Para el cumpleaños de Mandinha, el jugador publicó un video y le hizo un festejo en un salón infantil.

La historia de amor del Dibu Martínez y Mandinha

Dibu Martínez amor.avif

"Mis padres tenían un restaurante en Londres que era conocido por los jugadores del Arsenal y él (Dibu) empezó a venir cuando tenía 17, 18 años. En esa época yo estaba en la universidad y venía a trabajar al restaurante para ayudar a mis papás. Entonces, los fines de semana estaba Emi. Fue muchas veces y yo estaba trabajando. Era muy tímido. Y yo también, un poco. Conocía a un amigo de él y lo vi varias veces por la calle y como él es sudamericano pensé que me podía saludar”, dijo hace unos días en una entrevista con Telefe.

“Mi departamento quedaba al lado del de Emi. Yo caminaba para ir a trabajar y pasaba caminando delante de él, y le pregunté a su amigo: ‘¿Por qué cada vez que me ve baja la cabeza?’ Yo pensaba que era agrandado, porque no te cuesta nada decir ‘hola’. Empezó así, porque yo hablé con su amigo y al final Emi me mandó un mensaje para decir: ‘No soy agrandado, tengo vergüenza, pero si querés vamos a tomar un café'. Y bueno, tomamos un café, después salimos a cenar varias veces", agregó su actual mujer.

Y finalizó con una anécdota: “La primera vez que entró en mi casa me acuerdo que era tan alto que yo pensé: ‘No puedo estar con él, es super alto, yo soy chiquitita’. Cuando entró me quedé como: ‘¡Qué grande que es!’. Él siempre fue muy dulce. Es muy lindo. Siempre pensé que era el más lindo del mundo. Pero siempre fue tan dulce conmigo. No es una persona que te regala cosas caras. Te da una flor, me escribía cartas. Tengo sus cartas guardadas”.

Uno por uno, los jugadores de la Scaloneta que se sumaron a la movida por el día de los enamorados

Ángel Di María fue uno de los primeros en subir una foto junto a su esposa: “Feliz día de los enamorados amor mío. Gracias por ser parte de mi vida. Sos todo lo que está bien . Te amo con toda mi alma”, escribió el Fideo.

Angel Di María San Valentín.avif

Germán Pezzella también le dedicó unas palabras a su pareja, Agustina Bascerano, con quien está hace más de 10 años: “Feliz día mi amor”.

Además, le regaló un ramo de rosas junto a un presente de la reconocida marca francesa, Saint Laurent.

German Pezzella.avif

Marcos Acuña fue otros de los que también publicó una foto junto a Julia Silva, su esposa, con quien tiene tres hijos en común, Benjamín, Mora y Martina. "Feliz día amor", fueron las palabras elegidas por el lateral argentino.

Marcos Acuña San Valentín.avif

Nicolás Tagliafico fue otro de los futbolistas que saludó a sus parejas. El defensor argentino compartió una foto junto a su esposa, Carolina Calvagni y la acompañó con un corazón.

Nicolás Tagliafico San Valentín.avif

El Papu Gómez, por su parte, eligió publicar una foto retro con su esposa, Linda Raff. El jugador del Sevilla escribió: “18 años ya, Feliz San Valentín”.

Papu Gómez San Valentín.avif

Cuti Romero es otro de los jugadores que compartió una foto por el día de los enamorados junto a su esposa, Karen Cavaller: “Feliz día amor de mí vida, mí todo”.

Cuti Romero San Valentín.avif

Por último, Paulo Dybala y Gonzalo Montiel también se sumaron a las publicaciones por San Valentín.

Paulo Dybala San Valentín.avif