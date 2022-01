Los tres futbolistas de la Selección Argentina que nunca jugaron en la Primera División de Argentina

Sin embargo, en el actual plantel de la Selección Argentina hay tres jugadores que dieron el “salto internacional” muy jóvenes y no tuvieron la posibilidad de desplegar su magia en la Primera División del Futbol argentino. ¿Quiénes son?

image.png

Los jugadores de la Scaloneta que nunca jugaron en la Primera División Argentina

Emiliano “Dibu” Martínez

Martínez nació el 2 de septiembre de 1992, en Mar del Plata, y en sus inicios vistió las camisetas de General Urquiza, Talleres (a cuadras del Colegio Sagrada Familia, al que concurría, en su barrio) y San Isidro, todos clubes marplatenses.

A los 10 años, hizo pruebas en Boca y River, pero los clubes más grandes del país lo descartaron y lo mandaron de vuelta para el fútbol marplatense, donde se desempeñó hasta los 13 años.

El gran arquero argentino realizó parte de las divisiones inferiores en Independiente, club del que no llegó a formar plantel en ninguna temporada debido a que el Arsenal mostró interés tras su participación con la Selección Argentina sub-17 en el Campeonato Sudamericano Sub-17 de 2009. Fue vendido en abril de 2009, cuando tenía 16 años, por una suma cercana a los 500 mil euros por el 65% de su pase.

Luego de 2 años en la reserva del Arsenal fue prestado al Oxford United en mayo de 2012 para disputar un partido de los playoffs para el ascenso a la League One. El partido terminó 3-0 a favor del Port Vale. En caso de que el partido se hubiera ganado, el contrato de Martínez se hubiera prolongado hasta el final de la temporada, sin embargo, debido a la derrota, esto no sucedió.

Si bien le costó obtener la titularidad en el Arsenal, en septiembre de 2012 se hizo dueño del arco del conjunto inglés en un partido con los Gunners, en una victoria contra el Coventry City 6-1 correspondiente al partido de la tercera ronda de la Capital One Cup, avanzando así a los octavos de final de la misma.

En octubre de 2013 emigró al Sheffield Wednesday F. C. y, desde ese momento, pasó por varios equipos: Rotherham United, Wolverhampton Wanderers F. C., Getafe C. F., Reading F. C., hasta que, a fines de 2019, retornó al Arsenal.

En junio de 2020, y con la retirada de Bernd Leno por lesión durante la primera parte de la derrota del Arsenal ante el Brighton & Hove Albion, Martínez entró a la cancha para hacer su primera aparición en la Premier League desde la temporada 2016-17. Esto hizo que Martínez terminara la temporada como arquero titular del club y fue muy elogiado por una serie de actuaciones estelares.

Después de un gran paso por el Arsenal, “Dibu” Martínez fue traspasado al Aston Villa, club en el cuál se convirtió en referente y tuvo grandes actuaciones que se mantienen hasta la actualidad.

Sin embargo, el fútbol europeo no fue todo lo que conquistó el arquero argentino. Su primera aparición en la Selección Argentina fue el 1 de junio de 2011, cuando fue convocado para reemplazar Oscar Ustari, quién había sufrido una lesión.

Diez años después, el 3 de junio de 2021, “Dibu” jugó su primer partido con el seleccionado albiceleste, frente a Chile por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de Fútbol de 2022, terminando en un empate 1-1.

En la fecha 8 contra Colombia, “Dibu” sufrió un duro golpe al ser chocado por Yerry Mina en el minuto 32 del primer tiempo, por lo que debió salir de la cancha y su lugar fue ocupado por Agustín Marchesín. Recién volvió a ser titular en la Copa América 2021 donde tuvo grandes actuaciones y se convirtió en una de las figuras del equipo que se consagró campeón ante Brasil en el Maracaná.

Y ahora, va por la Copa del Mundo…

image.png

Emiliano Buendía

Emiliano nació en Mar del Plata el 25 de diciembre de 1996, y se formó en Cadetes de Mar del Plata, club desde el que partió con 11 años a Real Madrid. Tras dos años en las inferiores del club madrileño, se fue a Getafe porque no iba a ser tenido en cuenta.

El 30 de marzo de 2014, Buendía debutó con el filial en un triunfo por 2-1 contra el CD Puerta Bonita en la Segunda División B de España. El 13 de abril marcó su primer gol, el primero de una victoria por 2-0 ante el Peña Sport FC.

Nueve meses después, más precisamente el 5 de diciembre de 2014, el mediocampista argentino debutó con el primer equipo a los 17 años, en sustitución de Ángel Lafita en un 3-0 en la Copa del Rey contra el Eibar en el Coliseum Alfonso Pérez.

En la temporada siguiente, Buendía tuvo menos continuidad en el Getafe, que había recuperado su lugar en la máxima categoría, y el marplatense fue cedido a préstamo a Cultura Leonesa, de la Segunda División española, donde tuvo buenas actuaciones. Sin embargo, el club descendió a Segunda B.

En julio de 2018, Buendía fue trasladado al Norwich City F.C, donde jugó la Championship y la Premier League. Después de brillar en la temporada 2020/21, el Aston Villa F. C. anunció su fichaje, siendo la incorporación más cara en la historia del club.

Los ojos de los europeos se posaron en el mediocampista marplatense no solo para que se desempeñe en sus ligas, sino, también, para que lo represente a nivel mundial. ¿El motivo? Por su buen trabajo en la cantera getafense, fue convocado para un amistoso con la selección de fútbol sub-19 de España, repitiendo meses más tarde para otro partido ya que continuó destacando en el filial azulón.

Sin embargo, y gracias a su enorme proyección, fue convocado para el Mundial sub-20 con Argentina después de debutar con el primer equipo del Getafe Club de Fútbol en el Camp Nou frente al Fútbol Club Barcelona.

Tras un gran recorrido en la Sub-20, y después de una gran temporada en Norwich, Buendía fue convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina con miras a la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

image.png

Lionel Messi… Una historia que alguna vez habrás escuchado, El cuento de un rosarino, llegó al mundo el 24 de junio de 1987 y ya es una leyenda.

Con apenas cuatro años, Messi dio sus primeros pasos en el club Abanderado Grandoli, ubicado al sur de Rosario, en el barrio Grandoli, a pocas cuadras de su casa y, posteriormente jugó algunos partidos con el Central Córdoba. En 1994, comenzó a entrenarse en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys, pero, a los once años, le diagnosticaron una deficiencia de la hormona de crecimiento.

En el año 2000, tras haber sido reclutado por Federico Vairo en Rosario, Messi fue a Buenos Aires a probarse a River Plate. Eduardo Abrahamian, encargado de las divisiones infantiles del club, pidió su contratación, pero esta nunca se concretó. ¿El motivo? Newell’s no quiso darle el pase, pero tampoco se hacía cargo del tratamiento que necesitaba para su deficiencia.

El 17 de septiembre de 2000 y con tan solo 13 años, Lionel Messi viajó a Barcelona donde le realizaron una prueba que dejó a todos con la boca abierta: «Marcó seis goles, disparó dos veces al poste y a la media parte tuvieron que cambiarle de equipo para equilibrar el amistoso», recuerda Joan Lacueva, que por aquel entonces era el ejecutivo responsable del fútbol base del club.

El 14 de diciembre, tras reunirse con sus padres y con el que era su agente, Horacio Gaggioli, en un bar se redactó un principio de acuerdo sobre una servilleta de papel, que fue firmado por todas las partes implicadas, a modo de contrato, donde Carles Rexach se comprometía a su fichaje.

El resto es historia… Messi desplegó su magia en el Barcelona y, tras negarse a jugar en el seleccionado español, comenzó su recorrido en las categorías inferiores de la Selección Argentina, donde ganó el Mundial Sub-20 en 2005 y la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Pekin 2008.

Su primera convocatoria a la Selección Mayor llegó de la mano de José Pekerman. Sin embargo, su debut no fue el esperado: entró a los 18 minutos del complemento para reemplazar a Lisandro López en un amistoso ante Hungría, pero, 47 segundos más tarde, el árbitro del encuentro lo expulsó.

Los años pasaron y también las frustraciones y el enojo por no poder ganar ningún título con la Selección Mayor Argentina, pero Lionel Messi, un claro ejemplo de perseverancia y fortaleza, peleó hasta que pudo levantar la Copa América en el Maracaná, en el 2021.

Ahora, la Pulga, ese nene que dejó el país muy joven con el objetivo de cumplir sus sueños, buscará hacer realidad uno de los anhelos más grandes de todos los argentinos: ganar el Mundial de Qatar.