Patricia Bullrich en A24: "El acto fue contra Milei y contra el proyecto de gobierno"

También se refirió a la situación de su anterior partido: "Hay distintas versiones del populismo en muchas fuerzas. El populismo sigue estando y Cristina es una más, pero no la única. En el PRO hay populismo, por eso no pudimos pasar ciertas vallas que deberíamos haber pasado. No en Macri, pero si otros dirigentes que no se animaron a las reformas que el país necesitaba. Por ejemplo, yo no tuve el control de los piquetes, lo tuvo Larreta", dijo Bullrich.