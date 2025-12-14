Morir en soledad: Luis Ventura mostró imágenes inéditas de los últimos días de Marta Fort, la mamá de Ricardo

"Si había alguien que amaba a su madre, era Ricardo Fort, más allá de sus chicanas y peleas. La madre fue la que amparó a Ricardo Fort de esa discriminación machirula que tenía Carlos Fort a partir de la cual no podía soportar que su hijo sea homosexual y lo mandó al exterior a esconderlo y no mostrarlo. Ricardo Fort no conocía el dinero, él era todo tarjeta. Ricardo acompañó a su madre porque le amparaba sus recorridas nocturnas, sus eventos... Ella era la primera invitada. Él solo competía con su madre a la hora de mostrar su veta artística", comentó Luis antes de mostrar las imágenes.

"Estas fotos no son de un día ni de dos, es de una seguidilla de situaciones, según me cuenta esta persona. A las fotos las hice chequear por peritos fotográficos, no están editadas, no están producidas. Son fotos naturales sacadas de la vida misma. Y son realmente espeluznantes, son lamentables y son, muchas veces, las que marcaban los momentos de Marta Fort para llegar a acuerdos de transacciones inmobiliarias, firmas de contrato, escrituras firmadas a manos alzadas...", detalló el conductor al ver las imágenes que muestran a la mujer en un abandono por parte de la familia.

Marta y Ricardo Fort.jpg

Cuándo murió Marta Fort, la mamá de Ricardo

Marta Fort (Marta Campa), la madre del mediático empresario Ricardo Fort, murió el lunes 5 de julio de 2021, a los 86 años, en Buenos Aires, debido a una arritmia, tras estar internada por problemas de salud previos, especialmente después de la muerte de su hijo Ricardo.

Según allegados a la familia, las causas de su partida estaban ligadas a su edad, más que a un cuadro en particular. “Ella tenía marcapasos ya hace varios años y tuvo un paro cardíaco del que no pudo salir”. Debido a los protocolos vigentes desde el año 2020 para frenar el avance del coronavirus, no estaba pudiendo recibir demasiadas visitas de su entorno.

Marta fue internada en enero del 2019, inicialmente debido a una trombosis pulmonar. Por esos días estuvo en el Hospital Italiano alrededor de tres semanas en coma farmacológico. Luego le detectaron un coágulo de sangre alojado en un sector de los pulmones. Fue por eso que no pudo estar presente en la fiesta de 15 de su nieta ese año.

Aunque al casarse con Carlos dejó su labor como cantante, la música siempre la acompañó y fue de ella de quien Ricardo heredó su amor por lo artístico. Incluso, en la despedida de “el Comandante”, ella decidió recordarlo con una sonrisa y repartió discos a los allí presentes.