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Desesperada búsqueda en Merlo: convocan a una marcha por Maitena y crece la preocupación

La búsqueda de Maitena Luz Rojas Garófalo, la adolescente que fue vista por última vez en el partido bonaerense de Merlo, generó una fuerte movilización social.

Maitena desapareció este miércoles. 

Maitena desapareció este miércoles. 

La desaparición de Maitena Luz Rojas Garófalo, la adolescente vista por última vez en el partido bonaerense de Merlo, generó una fuerte movilización social. Familiares y allegados convocaron a una marcha para exigir su aparición con vida, En tanto, avanza una investigación marcada por indicios inquietantes.

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La manifestación se realizó este jueves a las 17 en la plaza Néstor Kirchner (lado sur), en medio de la angustia y la incertidumbre que rodean el caso.

Noelia, amiga de la madre de la joven, confirmó en diálogo con A24 que existen fuertes sospechas de un posible caso de trata de personas. Según relató, Maitena habría sido captada a través de un juego en línea. “Ahí fue el primer contacto, después la conversación pasó a WhatsApp y la inducían al suicidio”, explicó.

Además, señaló que la adolescente no tenía conflictos familiares, por lo que su desaparición resulta aún más desconcertante. “Es raro que actúe así”, sostuvo.

De acuerdo con el testimonio, la joven fue vista por última vez en Las Heras, alrededor de las 22, luego de haber tomado un tren. “Sabemos que tomó el tren y la reconocí en las cámaras”, afirmó Noelia, quien detalló que el recorrido habría sido en el ramal Merlo–Las Heras del tren Sarmiento.

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También indicó que Maitena estuvo cerca de la estación, en la zona de Las Heras antes de desaparecer.

Mensajes alarmantes y números del exterior

Uno de los elementos que más preocupa a la familia surge del peritaje del celular de la adolescente. Según explicó Noelia, se detectaron conversaciones con personas que la hostigaban y la incitaban al suicidio, muchas de ellas desde números extranjeros, de países limítrofes. “Creemos que puede estar oculta. Esto puede ser trata”, advirtió.

Desde la mañana del miércoles, cuando se registró la última imagen de la joven, no se tienen más noticias sobre su paradero. Maitena fue vista por última vez el miércoles 8 de abril. Ese día, se encontraba con su hermana mayor en la puerta del colegio y antes de desaparecer, le dijo que iba a saludar a una amiga y que regresaba enseguida. Sin embargo, nunca volvió.

Datos para identificarla

La adolescente es:

  • De tez blanca
  • Contextura delgada
  • Mide aproximadamente 1,50 metros
  • Tiene ojos celestes/grises
  • Cabello castaño
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Al momento de su desaparición vestía:

  • Buzo verde oliva
  • Jean azul desteñido
  • Zapatillas negras

La familia pide máxima difusión y cualquier información que permita dar con su paradero, mientras crece la preocupación por un caso que podría escalar a una red de captación digital y trata de personas.

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