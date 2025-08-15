Un pago digital y una huida inesperada: así dieron con los sospechosos del asesinato de Rita Suárez

https___thumbs.vodgc.net_TNS315082025111903284459792-1755270192 Así pagó con QR uno de los asesinos.

Luego de salir del supermercado, los sospechosos continuaron su fuga. Se dirigieron a una agencia de remís en las inmediaciones y pidieron un viaje hacia una casa ubicada en Rafael Castillo. Una vez más, pagaron con una billetera virtual. Este segundo pago volvió a dejar un rastro digital que los investigadores supieron aprovechar.

La combinación entre tecnología financiera y vigilancia urbana terminó de cerrar el círculo. Cámaras de seguridad privadas y del municipio captaron momentos clave del escape. Una de ellas registró el instante exacto en el que los tres sospechosos se alejaban de la escena del crimen. Gracias a este trabajo de cruce de datos e imágenes, se logró identificar a los implicados.

Uno de ellos, mayor de edad, ya fue detenido. Los otros dos, menores, continúan siendo intensamente buscados por las autoridades.

El momento exacto del ataque

El hijo de la víctima, testigo directo del hecho, relató que los atacantes se aproximaron caminando. Sin dar tiempo a una reacción, intentaron subirse al Renault Sandero Stepway en el que estaban sentados. Rita Suárez, paralizada por el miedo, no descendió del vehículo. Entonces, uno de los delincuentes sacó un arma y disparó.

La bala atravesó el vidrio del lado del conductor e impactó directamente en el hombro de Suárez. A pesar de los intentos por asistirla, la mujer no logró sobrevivir a la herida.

B3KHIRED2NG4XN3SLLBH7CKHVI El arma y la ropa incautadas al mayor de edad detenido.

Una madre, dos hijos, una espera que terminó en tragedia

Rita Suárez estaba estacionada, esperando que su hija saliera de una clase particular. Su hijo de 15 años la acompañaba en el asiento del acompañante. La escena cotidiana se convirtió en una tragedia en segundos. El relato del joven fue fundamental para reconstruir cómo se desarrolló el intento de robo.

El miedo, la violencia y la rapidez del ataque dejaron al barrio en shock. La escena fue captada por cámaras de seguridad, lo que permitió precisar aún más los movimientos posteriores de los sospechosos.

https___thumbs.vodgc.net_TNS315082025095627763782851 La desesperada reacción del nene que presenció el asesinato de su mamá en un intento de robo.

La causa quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, perteneciente a la UFI de Homicidios de La Matanza. Con base en las pruebas digitales, las grabaciones de cámaras y los testimonios, la Fiscalía logró avanzar rápidamente en la investigación.

A medida que los datos se cruzaban, el rompecabezas empezó a completarse: transacciones electrónicas, recorridos, registros visuales. El caso ejemplifica cómo las herramientas tecnológicas pueden ser determinantes en investigaciones penales.