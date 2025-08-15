En vivo Radio La Red
Un pago digital y una huida inesperada: así dieron con los sospechosos del asesinato de Rita Suárez

Los delincuentes habían matado a la docente delante de su hijo de 15 años y luego fueron a un supermercado donde dejaron su huella tecnológica.

Los sospechosos del crimen de Rita Suárez, la mujer de 47 años que fue asesinada cuando estaba con su hijo de 15 años mientras esperaba a su hija en La Matanza, fueron identificados a través de las cámaras. Luego, uno de ellos fue detenido debido a los pagos digitales que realizó.

De esta manera, el caso dio un giro gracias al descuido inesperado por parte de los criminales. Un simple pago con QR fue el punto de partida de una investigación que logró ponerle nombre y dirección a los responsables. La tecnología, las cámaras de seguridad y las billeteras virtuales se convirtieron en piezas clave para reconstruir el recorrido de los implicados.

Tras el asesinato de Rita Suárez, los tres sospechosos -dos menores y un adulto- huyeron del lugar a pie. Se dirigieron a un supermercado ubicado a solo seis cuadras de la escena del crimen y una vez dentro del local, intentaron pasar desapercibidos simulando ser simples clientes. Sin embargo, cometieron un error crucial: uno de ellos compró una botella de agua mineral y la abonó mediante una billetera virtual.

Este pequeño gesto, en apariencia inocente, fue decisivo. El registro de la transacción quedó vinculado a una cuenta digital, lo que permitió a la Policía bonaerense rastrear el domicilio asociado. Aunque el primer allanamiento en esa dirección no permitió detenerlos, sí facilitó nuevas líneas de investigación.

Así pagó con QR uno de los asesinos.

Así pagó con QR uno de los asesinos.

Luego de salir del supermercado, los sospechosos continuaron su fuga. Se dirigieron a una agencia de remís en las inmediaciones y pidieron un viaje hacia una casa ubicada en Rafael Castillo. Una vez más, pagaron con una billetera virtual. Este segundo pago volvió a dejar un rastro digital que los investigadores supieron aprovechar.

La combinación entre tecnología financiera y vigilancia urbana terminó de cerrar el círculo. Cámaras de seguridad privadas y del municipio captaron momentos clave del escape. Una de ellas registró el instante exacto en el que los tres sospechosos se alejaban de la escena del crimen. Gracias a este trabajo de cruce de datos e imágenes, se logró identificar a los implicados.

Uno de ellos, mayor de edad, ya fue detenido. Los otros dos, menores, continúan siendo intensamente buscados por las autoridades.

El momento exacto del ataque

El hijo de la víctima, testigo directo del hecho, relató que los atacantes se aproximaron caminando. Sin dar tiempo a una reacción, intentaron subirse al Renault Sandero Stepway en el que estaban sentados. Rita Suárez, paralizada por el miedo, no descendió del vehículo. Entonces, uno de los delincuentes sacó un arma y disparó.

La bala atravesó el vidrio del lado del conductor e impactó directamente en el hombro de Suárez. A pesar de los intentos por asistirla, la mujer no logró sobrevivir a la herida.

El arma y la ropa incautadas al mayor de edad detenido.

El arma y la ropa incautadas al mayor de edad detenido.

Una madre, dos hijos, una espera que terminó en tragedia

Rita Suárez estaba estacionada, esperando que su hija saliera de una clase particular. Su hijo de 15 años la acompañaba en el asiento del acompañante. La escena cotidiana se convirtió en una tragedia en segundos. El relato del joven fue fundamental para reconstruir cómo se desarrolló el intento de robo.

El miedo, la violencia y la rapidez del ataque dejaron al barrio en shock. La escena fue captada por cámaras de seguridad, lo que permitió precisar aún más los movimientos posteriores de los sospechosos.

La desesperada reacción del nene que presenció el asesinato de su mamá en un intento de robo.

La desesperada reacción del nene que presenció el asesinato de su mamá en un intento de robo.

La causa quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, perteneciente a la UFI de Homicidios de La Matanza. Con base en las pruebas digitales, las grabaciones de cámaras y los testimonios, la Fiscalía logró avanzar rápidamente en la investigación.

A medida que los datos se cruzaban, el rompecabezas empezó a completarse: transacciones electrónicas, recorridos, registros visuales. El caso ejemplifica cómo las herramientas tecnológicas pueden ser determinantes en investigaciones penales.

