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"No fue ella": la respuesta del abuelo de Agostina Vega sobre cómo Barrelier consiguió el teléfono de su nieta

El padre de Melissa Vega negó cualquier vínculo de su hija con la investigación por el femicidio de Agostina y afirmó que la mujer continúa con tratamiento ambulatorio tras recibir el alta médica. Además, reveló detalles de la reunión que mantuvieron con el fiscal de la causa.

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El padre de Melissa Vega afirmó que su hija continúa con tratamiento ambulatorio tras recibir el alta médica. (Foto: captura de pantalla).

El padre de Melissa Vega afirmó que su hija continúa con tratamiento ambulatorio tras recibir el alta médica. (Foto: captura de pantalla).

El abuelo de Agostina Vega aseguró que Melissa, madre de la joven asesinada, no fue quien le facilitó el número de teléfono a Carlos Barrelier y remarcó que su hija no está siendo investigada en la causa. Las declaraciones fueron realizadas luego de una nueva reunión con el fiscal que lleva adelante la investigación por el femicidio de su nieta.

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Al ser consultado por A24 sobre las versiones que vinculaban a Melissa con el contacto entre Barrelier y Agostina, fue categórico: “No se lo dio ella. No sé cómo se contactó, pero no se lo dio. Tampoco se cómo lo habrá conseguido. Además, el teléfono de Agostina no se encontró”.

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En ese sentido, también aclaró que el fiscal Raúl Garzón nunca interrogó a su hija en calidad de sospechosa. “El fiscal no la citó para interrogarla porque esté imputada o investigada. Nos citó a nosotros y a ella para explicarnos cómo va la causa”.

Además, sostuvo que Melissa “no está ni imputada ni ligada” al expediente y anticipó que la familia evaluará avanzar contra quienes la señalaron públicamente. “Después de esto vamos a ir por todos los que hablaron mal de mi hija”.

La reunión con el fiscal

Respecto del encuentro con Garzón, explicó que no se trató de una instancia de declaración testimonial ni de una medida de prueba, sino de una reunión informativa para la familia.

Según indicó, fue la cuarta vez que se reúnen con el fiscal para conocer los avances de la investigación. “Fue simplemente para explicarnos de la declaración (de Barrelier) de ayer y cuáles son los pasos a seguir. No nos sorprendió nada”.

Raúl Garzón causa Agostina desaparición en Córdoba
El abuelo de Agostina aseguró que el fiscal Raúl Garzón nunca interrogó a su hija en calidad de sospechosa. (Foto: archivo)

El abuelo de Agostina aseguró que el fiscal Raúl Garzón nunca interrogó a su hija en calidad de sospechosa. (Foto: archivo)

Sobre la postura adoptada por Barrelier, señaló que la estrategia era previsible. “Obviamente que negó todo y no quiso declarar. Era sabido que iba a hacer eso, es una táctica en su defensa, está en su derecho”.

El estado de salud de Melissa

Durante la entrevista también se refirió al estado de salud de su hija, quien continúa atravesando las consecuencias emocionales del crimen de Agostina.

“Melissa está un poco mejor. Está dada de alta con un tratamiento ambulatorio. Todavía no cae en la realidad. No tiene detalles de la causa. Sabe lo que le pasó a la hija pero no tiene detalles y sigue con un tratamiento”, expresó.

Por último, contó cuál era la imagen que Melissa tenía de Barrelier antes de conocerse los hechos que hoy se investigan. “Para ella, y muchos, el tipo este era una persona normal. Amable, gentil con la gente, con los chicos. Son así este tipo de personas enfermas”.

El abogado de Osvaldo Fasseta

Por su parte, Eduardo Medina Allende, defensor del segundo detenido en la causa del femicidio de Agostina Vega, aseguró a A24 que su defendido no fue quien le dio el número de teléfono de la adolescente a Barrelier.

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La investigación continúa con las pericias y medidas de prueba impulsadas por el fiscal Raúl Garzón. En ese marco, se prevé que Fassetta sea indagado mañana, al igual que los demás detenidos vinculados al expediente. Claudio Barrelier, en tanto, se negó a declarar ayer ante la Justicia.

Los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió durante las horas posteriores a la desaparición de Agostina y determinar si existieron maniobras destinadas a ocultar pruebas o favorecer el encubrimiento del crimen.

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