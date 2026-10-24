Thiago Medina mostró cómo quedó tras el nuevo y duro accidente que sufrió: la impactante foto

Además, aseguró que el incidente no logró quitarle la motivación para continuar entrenando. “Las ganas de seguir creciendo siguen intactas. Esto también es parte del camino. Está todo más que bien, no es nada de riesgo ”, expresó, convencido de que podrá retomar sus actividades una vez que se recupere.

Sin embargo, la nueva lesión hizo inevitable recordar el dramático accidente de tránsito que sufrió tiempo atrás, cuando protagonizó un choque en moto contra un automóvil que lo dejó en estado crítico y generó una enorme preocupación por su vida.

En ese contexto, uno de sus seguidores aprovechó la publicación para aconsejarle que no volviera a conducir una motocicleta. La respuesta de Thiago fue inmediata y dejó al descubierto una importante decisión que tomó después de aquella experiencia.

“No, tranqui, no me subo más”, respondió con firmeza, confirmando que no tiene intenciones de volver a utilizar ese medio de transporte tras el episodio que marcó un antes y un después en su vida.

Cómo está Thiago Medina tras su accidente

A 12 días del accidente que sufrió mientras entrenaba boxeo, este sábado 24 de octubre, Thiago Medina reapareció en sus redes sociales y mostró cómo avanza su recuperación de la lesión en el hombro que lo obligó a interrumpir su actividad física.

A través de sus historias de Instagram, el exparticipante de Gran Hermano compartió una imagen tomada poco después del accidente, en la que se lo podía ver con el brazo inmovilizado. Sin embargo, lejos de generar preocupación, buscó llevar tranquilidad a sus seguidores y aseguró que su estado de salud mejoró considerablemente desde entonces.

"Yo estuve con el hombro lesionado, pero estoy mejor. Esto pasó hace dos semanas ya", escribió junto a la publicación, dejando en claro que lo peor ya pasó y que continúa recuperándose favorablemente de este nuevo contratiempo.