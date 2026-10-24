A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Golpazo

Thiago Medina mostró cómo quedó tras el nuevo y duro accidente que sufrió: la impactante foto

Thiago Medina sufrió un accidente hace algunas semanas y ahora sorprendió al mostrar cómo avanza su recuperación.

24 oct 2026, 20:52
Thiago Medina mostró cómo quedó tras el nuevo y duro accidente que sufrió: la impactante foto

Thiago Medina mostró cómo quedó tras el nuevo y duro accidente que sufrió: la impactante foto

Thiago Medina mostró cómo quedó tras el nuevo y duro accidente que sufrió: la impactante foto

Thiago Medina mostró cómo quedó tras el nuevo y duro accidente que sufrió: la impactante foto

Thiago Medina volvió a atravesar un complicado momento de salud después de sufrir un inesperado accidente mientras realizaba actividad física. A poco más de un año del grave choque en moto que casi le cuesta la vida, el exparticipante de Gran Hermano preocupó nuevamente a sus seguidores al compartir una imagen de la lesión que sufrió durante un entrenamiento de boxeo.

En las últimas semanas, el influencer había decidido incorporar esta disciplina a su rutina para mejorar su estado físico y recuperar fuerzas. Sin embargo, durante una sesión de sparring, un movimiento desafortunado terminó provocándole una dislocación de hombro, situación que lo obligó a interrumpir la práctica.

Leé también

Diego Topa se quebró al recordar una emotiva experiencia con los padres de una fanática: "Fue lo más fuerte que viví"

Diego Topa se quebró al recordar una emotiva experiencia con los padres de una fanática: Fue lo más fuerte que viví

Lejos de mantener el episodio en privado, Thiago utilizó sus redes sociales para contar lo sucedido y mostrar las consecuencias de la lesión. “A veces el deporte te pone a prueba de la manera menos esperada. Empecé haciendo sparring y terminé con el hombro fuera de lugar ”, relató en una publicación de Instagram que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

A pesar del mal momento, el exhermanito intentó transmitir tranquilidad y dejó en claro que su estado de salud no reviste gravedad. “Son cosas que pasan”, comentó, restándole dramatismo a lo ocurrido y demostrando que mantiene una actitud positiva frente a este nuevo obstáculo.

Además, aseguró que el incidente no logró quitarle la motivación para continuar entrenando. Las ganas de seguir creciendo siguen intactas. Esto también es parte del camino. Está todo más que bien, no es nada de riesgo ”, expresó, convencido de que podrá retomar sus actividades una vez que se recupere.

Sin embargo, la nueva lesión hizo inevitable recordar el dramático accidente de tránsito que sufrió tiempo atrás, cuando protagonizó un choque en moto contra un automóvil que lo dejó en estado crítico y generó una enorme preocupación por su vida.

En ese contexto, uno de sus seguidores aprovechó la publicación para aconsejarle que no volviera a conducir una motocicleta. La respuesta de Thiago fue inmediata y dejó al descubierto una importante decisión que tomó después de aquella experiencia.

No, tranqui, no me subo más, respondió con firmeza, confirmando que no tiene intenciones de volver a utilizar ese medio de transporte tras el episodio que marcó un antes y un después en su vida.

Cómo está Thiago Medina tras su accidente

A 12 días del accidente que sufrió mientras entrenaba boxeo, este sábado 24 de octubre, Thiago Medina reapareció en sus redes sociales y mostró cómo avanza su recuperación de la lesión en el hombro que lo obligó a interrumpir su actividad física.

A través de sus historias de Instagram, el exparticipante de Gran Hermano compartió una imagen tomada poco después del accidente, en la que se lo podía ver con el brazo inmovilizado. Sin embargo, lejos de generar preocupación, buscó llevar tranquilidad a sus seguidores y aseguró que su estado de salud mejoró considerablemente desde entonces.

"Yo estuve con el hombro lesionado, pero estoy mejor. Esto pasó hace dos semanas ya", escribió junto a la publicación, dejando en claro que lo peor ya pasó y que continúa recuperándose favorablemente de este nuevo contratiempo.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Thiago Medina

Lo más visto