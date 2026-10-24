Sol Pérez expuso el vergonzoso chamuyo con el que su marido logró conquistarla: "Me decía..."

Lo más curioso de la historia es que Sol no sabía que el hombre que le escribía por las redes sociales era el mismo que había conocido en el gimnasio, donde él trabajaba como entrenador. Sin relacionar ambas situaciones, la panelista comenzó a sentirse atraída por Guido, aunque creía que su interés no era correspondido.

"Nunca relacioné a ese chico con el gimnasio. Cuando arranco y él era mi profe, yo totalmente enamorada y él nada. No sabía que era la misma persona", explicó sobre aquella confusión que terminó dando un giro inesperado a su historia.

En ese momento apareció Sandra Borghi, quien trabajaba con Sol y terminó convirtiéndose en una especie de celestina. "Con Sandra Borghi, que laburábamos juntas, ella empezó a entrenar y le dije: 'Che, me encanta'. Y me dijo: 'Pará, que te lo tanteo'. Me dice: 'Boluda, le gustás, lo que pasa es que el pibe no se anima'", recordó.

Al enterarse de que el interés era mutuo, Sol decidió tomar la iniciativa y dar el primer paso para que la relación finalmente avanzara. "Ahí dije: 'Vení a casa y te cocino'. Me dio un beso. Muy lento es", reveló con humor sobre aquel encuentro que marcó el comienzo de su romance.

Cómo es la historia de amor de Sol Pérez y Guido Mazzoni

La historia de amor de Sol Pérez y Guido Mazzoni comenzó en 2019, aunque los primeros acercamientos se remontan a varios años atrás. El empresario intentó conquistarla a través de las redes sociales con mensajes y piropos bastante particulares, hasta que finalmente logró llamar su atención.

El vínculo terminó de afianzarse cuando la panelista comenzó a entrenar en uno de los gimnasios de Guido. Con la complicidad de Sandra Borghi, quien ofició de celestina, ambos se animaron a dar el primer paso y comenzaron un romance que rápidamente se convirtió en una relación seria.

Después de varios años juntos, en julio de 2022 Mazzoni le propuso casamiento durante unas románticas vacaciones por Europa. Finalmente, el 25 de noviembre de 2023 celebraron su boda con una gran fiesta, rodeados de familiares, amigos y distintas figuras del espectáculo.

Actualmente, Sol y Guido llevan alrededor de siete años en pareja y están a punto de cumplir tres años de casados. Además, el 4 de abril de 2025 se convirtieron en padres de Marco, su primer hijo, quien llegó para transformar sus vidas y consolidar la familia que soñaban formar.