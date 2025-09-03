Asesino serial de Jujuy: ya son cuatro las víctimas identificadas por ADN

El fiscal regional Guillermo Beller, a cargo de la causa, explicó que todavía quedan más de 300 muestras en proceso de estudio y que se esperan nuevos cotejos con familiares de personas desaparecidas

Además, aclaró que la mayoría de los perfiles genéticos hallados corresponden a varones, aunque se detectaron restos femeninos compatibles con familiares directos de Jurado.

La situación de Matías Jurado

El acusado permanece detenido con prisión preventiva en el penal de Gorriti, bajo estrictas medidas de seguridad y aislamiento.

En las audiencias, Jurado negó todas las acusaciones: aseguró que no estuvo con las víctimas, que no manejó el taxi señalado y que no participó de los hechos que se le imputan.

Qué sigue en la investigación

Con las nuevas pruebas, la causa suma cuatro homicidios agravados confirmados y se prevé que el número pueda aumentar. “Difícilmente se encuentren cuerpos, pero las evidencias son contundentes”, remarcó el fiscal.