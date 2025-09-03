Un alumno fue asaltado a la salida del colegio, pero le sacó el arma y mató al ladrón: ¿Fue legítima defensa?

Una escena desesperante en plena calle

El atacante, tras recibir las heridas, caminó unos metros tambaleándose hasta que cayó desplomado en la vereda. Mientras tanto, la pareja escapó corriendo varias cuadras hasta encontrar un operativo policial. A los agentes les contaron lo sucedido y entregaron la cuchilla utilizada en el enfrentamiento.

la-bicicleta-en-la-que-se-movilizaba-el-ladron-quedo-tirada-en-la-vereda-foto-gentileza-primer-plano-online-7ESHLMLOXJFPBNZ6U55IP6FQNM La bicicleta en la que se movilizaba el ladrón quedó tirada en la vereda. (Foto: gentileza Primer Plano Online)

La Policía de la comisaría 4ª de Gervasio Pavón acudió de inmediato a la plaza y encontró al ladrón tendido en el césped, aún con signos vitales. Fue trasladado en patrullero al hospital René Favaloro, en el partido de La Matanza. Falleció antes de llegar a ser atendido por el personal médico.

La Justicia evalúa si el joven actuó en defensa propia

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Morón, a cargo del fiscal Fernando Capello, inició una investigación que, por el momento, no impuso ninguna restricción al joven que se defendió. Solo fue identificado y notificado de la apertura de la causa judicial.

Las primeras hipótesis del fiscal apuntan a que el chico actuó en legítima defensa, tanto propia como de terceros. La prioridad fue protegerse a sí mismo y a su pareja. Por ese motivo, hasta ahora no enfrenta cargos penales graves.

La cuchilla de carnicero fue secuestrada como prueba clave en el expediente, y ya se dispuso el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona. También se está buscando a posibles testigos presenciales para reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.

Por otra parte, el delincuente fallecido fue identificado como Brian Héctor Nahuel Rosales, de 23 años, domiciliado también en Morón. Según trascendió, ya tenía antecedentes por otros delitos contra la propiedad y había sido detenido en al menos una ocasión.

La aparición de su nombre en los registros policiales podría influir en la evaluación judicial del caso, ya que demostraría una conducta reiterada en situaciones delictivas. Sin embargo, lo que determinará el rumbo de la causa será la verificación de las pruebas y los testimonios obtenidos.

Momentos de tensión en la comisaría

Horas después del hecho, familiares del delincuente fallecido se presentaron en la comisaría para exigir explicaciones. Hubo escenas de tensión con los oficiales presentes, aunque no se registraron incidentes mayores. Según relataron testigos, los familiares mostraron enojo por cómo se manejó la situación.

Desde el entorno del joven que se defendió, en cambio, se mantiene un hermetismo absoluto. No se ha emitido ninguna declaración pública ni se conocieron detalles sobre su situación emocional tras lo ocurrido.

Qué dicen los investigadores y cómo sigue el expediente

El fiscal Capello instruye la causa bajo la carátula “robo agravado y homicidio en legítima defensa”, aunque la calificación podría cambiar si se obtienen pruebas adicionales. La recolección de evidencia será clave: cámaras de seguridad, peritajes forenses y relatos de terceros.

Mientras tanto, el joven permanece en libertad y con atención psicológica. Su defensa podría solicitar el cierre anticipado del expediente si se comprueba que la reacción fue proporcional al ataque sufrido.