La actitud de Sofía Jujuy Jiménez que despertó la furia de Yanina Latorre: "Agradecé que te llamamos"

"Sos una atrevida Jujuy! No tenías que responder en ese momento, pero sí a la media hora, ¡si estás todo el día con el teléfono! Te llega a escribir un tipo, le contestas en dos minutos. Te llega a escribir un chivo, medio segundo... 'sí, cobro 3 palos'", exclamó Yanina.

"Fuiste a Bondi, fuiste a Luzu y a El Nueve, a Implacables, con Susana Roccasaldo, que te bardeó..... ¿y no querés venir acá? Tenés que contestar el teléfono.... agradecé que te llamamos", sentenció, furiosa.

Trataron a Sofía Jujuy Jiménez de "roba maridos" y ella expuso los chats del hombre involucrado

Sofía “Jujuy” Jiménez salió a defenderse en sus redes sociales luego de ser señalada como “roba maridos”.

El conflicto comenzó después de que la periodista Mel Gadano la acusara de mandarle mensajes insistentemente a su pareja. “Paso por acá a dejar en claro, porque si hay algo que no soy es roba maridos. Por eso hice ese comentario la vez pasada en el posteo”, explicó en un video que compartió en sus historias de Instagram.

Más adelante, la modelo subrayó: “Se los voy a mostrar porque no voy a permitir que nadie ensucie mi imagen. Yo no tengo nada que ver con esta persona, ni idea. Y como verán, nunca ni le respondí ni nada”.

En otra historia, la influencer mostró la conversación en cuestión y quedó en evidencia que era el novio de la periodista quien le escribía por redes sociales, mientras que ella nunca respondió.

“No, amor. A mí podés decirme lo que quieras, pero ¿roba maridos? No, señora. Yo no me meto ahí”, cerró Jujuy con firmeza.

El dramático hecho que vivió Sofía Jujuy Jiménez al viajar a su provincial

La modelo Sofía Jujuy Jiménez viajó a su provincia natal en el norte argentino para el casamiento de una de sus amigas y, al llegar a su casa, vivió una dramática situación que terminó de una manera insólita.

“La historia de la lechuza. ¿Cómo hace la lechuza? Hoy me puedo reír. Estábamos en Jujuy, la noche del viernes, y me fui a acostar temprano. Tipo 2 de la mañana estaba entrando tranquila, me estoy por meter y escucho 'shhh'”, comenzó relatando.

Luego, explicó que el ruido se repitió varias veces y continuó: "Había alguien abajo y lo más loco es que cuando me acercaba me respondía. Pensé que estaba loca, más que tuve el panic de que alguien me perseguía. Desperté a las chicas, la mamá, escucharon y dijeron que sí, definitivamente había alguien".

“Entramos en pánico, nos metemos en el cuarto de mi mamá. Cerramos con llave, nerviosas, llamé a la policía, a mis amigas, nos daba miedo bajar. El ruido venía de abajo. Le gritamos que venía la policía. Y le responde haciendo 'shh'. Más cagazo nos dio”, añadió.

Una hora más tarde, contó que llegó la policía y tuvieron que romper un vidrio para poder entrar al lugar. Sin embargo, tras revisar todo, comprobaron que no había nadie en la casa.

“Al otro día vino el tipo del vidrio a arreglarlo y nos dijo que podía ser una lechuza. Ahí googleé. ¿Cómo hace la lechuza? Shhh. Ahí empecé a acordarme...”, cerró, dejando en claro que todo se trataba de una lechuza que se había metido en la propiedad.