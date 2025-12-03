Qué famosa quiso "bebotear" a Nico Occhiato

Por último, Yanina describió cómo fue la actitud de Wanda en esa noche: "Llegó última, no fue de las mejores noches. Ella a veces está mejor maquillada y arreglada. Dijo que estaba cansada, que venía de grabar. Cuando entra, se apoya y se sienta, pasó su mano sobre la pierna y la rodilla de Occhiato. Y eso la molestó. Pero yo no sé si fue intencional o Flor Jazmín estaba paranoica".

Qué dijo Julieta Poggio tras los rumores con Nico Occhiato

Tras el cruce mediático con la China Suárez, Julieta Poggio volvió a ser protagonista de una controversia que la puso nuevamente en el centro de la escena. En A la Barbarossa (Telefe), Mariana Brey aseguró que la actriz habría “beboteado” a Nico Occhiato durante la gala de los Personajes del Año de Revista Gente, lo que, según la panelista, habría incomodado a Flor Jazmín Peña, pareja del conductor. La versión se expandió rápidamente, pero la ex Gran Hermano decidió responder y dar su versión de los hechos.

Con su estilo directo, Juli se expresó en vivo en Bondi Live y negó de manera categórica la acusación. En diálogo con Pepe Ochoa, relató cómo fue el único momento en que interactuó con el creador de Luzu TV esa noche y dejó en claro que no hubo ningún tipo de insinuación.

Desde el comienzo, Poggio fue clara y afirmó: “No sé de dónde sacaron eso. No crucé palabra en toda la noche”. Con esa declaración buscó poner fin a las especulaciones que habían surgido tras los dichos de Brey.

Pepe Ochoa quiso indagar un poco más y le preguntó: “¿Lo saludaste de lejos?”. Juli detalló con precisión cómo ocurrió: “No, le di un beso. Yo ya estaba sentada, en el grupo verde, él llegó y lo saludé. Esa fue toda mi intervención en toda la noche”.

El conductor insistió en conocer el origen del rumor: “¿De dónde saca Mariana Brey que fuiste vos la que lo coqueteó?”. Con un tono irónico y aludiendo a su reciente conflicto con La China, Poggio contestó: “Será porque esta semana tuve quilombitos. No sé, no entiendo por qué me buscan quilombos”. La frase reflejó el cansancio de la ex GH frente a las versiones que circularon en los últimos días.

Consultada sobre su vínculo con el equipo de Luzu y con Flor Jazmín, Juli fue contundente: “Obvio, recontra. Yo los vi en las fotos… Ya estaba sentada. Él saludó a todos sus compañeros de Patria y Familia que estaban conmigo”.

Para cerrar la entrevista, la actriz fue tajante y buscó terminar con el tema: “No sé por qué inventaron eso. Solo le di un beso. No hay ninguna prueba de nada y, aparte, no me gusta. Me gusta más Flor Jazmín”. Con esas palabras, Poggio intentó disipar cualquier duda sobre su relación con Occhiato y con el entorno de Luzu TV.