Policiales
el chavo
Río de Janeiro
SORPRESA

Insólito: cayó preso el "Chavo del 8" durante un control policial y el video se volvió viral

Un joven de 24 años fue detenido durante un control policial mientras viajaba en colectivo disfrazado de El Chavo del 8 y llevaba marihuana; la escena, grabada por los agentes, se viralizó en redes sociales.

Insólito: cayó preso el Chavo del 8 durante un control policial y el video se volvió viral. (Foto: A24.com)

Insólito: cayó preso el "Chavo del 8" durante un control policial y el video se volvió viral. (Foto: A24.com)

Un insólito episodio sorprendió a los pasajeros de un micro. Un joven de 24 años fue detenido durante un operativo de control policial mientras viajaba disfrazado de El Chavo del 8, el emblemático personaje creado por Roberto Gómez Bolaños, y llevaba marihuana en sus bolsillos.

El hecho ocurrió en el marco de una inspección de rutina realizada por la Policía Militar de Río de Janeiro como parte de la Operación Seguridad Presente, un programa que controla el transporte público y combate el delito en zonas urbanas y rurales del estado.

La detención: un control rutinario con un giro inesperado

El colectivo en el que viajaba el joven cubría el trayecto entre Japeri y Arcozelo, dos ciudades de la región serrana de Río. Los agentes subieron al vehículo en Miguel Pereira y comenzaron una revisión de rutina a los pasajeros.

En ese contexto, el joven vestido con el clásico atuendo de El Chavo -la gorra con orejeras, la camiseta a rayas, el short marrón y los tiradores- llamó inmediatamente la atención de los policías. Además de su aspecto llamativo, su comportamiento era nervioso y errático, lo que despertó sospechas.

Cuando los agentes lo interrogaron, el joven confesó de manera espontánea que tenía dos cigarrillos de marihuana para consumo personal. Inmediatamente fue requisado, y los policías encontraron los pequeños envoltorios con la sustancia vegetal prensada en sus bolsillos.

Del colectivo a la comisaría: esposado y en personaje

La situación insólita no terminó allí. Según relataron los propios agentes, el joven no abandonó en ningún momento su personaje, incluso cuando fue esposado y trasladado hasta la 96ª Comisaría de Miguel Pereira, donde se formalizó su detención.

En un video difundido por la Policía Militar, se puede ver al joven caminando hacia la comisaría realizando los gestos característicos de El Chavo, como encogerse de hombros y mover las manos con timidez. La escena provocó risas entre algunos presentes y asombro en otros, y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde acumuló miles de comentarios y compartidos.

Chavo del 8 detenido
De la vecindad a la comisaría: un "Chavo del 8" detenido con marihuana. (Foto: captura de video)

De la vecindad a la comisaría: un “Chavo del 8” detenido con marihuana. (Foto: captura de video)

La imputación y la liberación

Tras ser llevado a la comisaría, el joven fue imputado por uso y consumo de drogas, pero quedó en libertad tras prestar declaración. Según la legislación brasileña, la tenencia de pequeñas cantidades de marihuana para consumo personal no conlleva prisión, aunque sí puede generar advertencias, servicios comunitarios y la obligación de asistir a programas educativos.

Las autoridades informaron que los dos cigarrillos fueron enviados a peritaje para determinar de manera oficial su composición. Además, remarcaron que el joven no ofreció resistencia ni representó un peligro para los demás pasajeros durante el operativo.

Un episodio insólito que desató una ola de memes

La imagen de un "Chavo del 8" esposado fue suficiente para que el episodio se convirtiera en tendencia en redes sociales en cuestión de horas. Usuarios de Brasil, México y distintos países de Latinoamérica replicaron el video con todo tipo de comentarios, memes y chistes, haciendo referencia a frases clásicas del personaje como “fue sin querer queriendo” o “se me chispoteó”.

Varios medios locales describieron con ironía que el joven llegó a la comisaría “como un perro arrepentido, con el rabo entre las patas”, en alusión a una de las canciones más recordadas de la serie.

Más sobre Policiales

