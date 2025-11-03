En vivo Radio La Red
Policiales
Cecilia Strzyzowski
Abuela
FEMICIDIO

El estremecedor testimonio de la abuela de Cecilia Strzyzowski sobre el clan Sena que revela lo peor

Mercedes, la abuela de la joven, declaró ante la Justicia sobre la convivencia con uno de los acusados del clan Sena. En la misma jornada declaró Gloria Romero, madre de Cecilia, quien volvió a conmover al tribunal con su relato.

Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: se conformó el jurado popular y comienzan los alegatos. 

La jornada judicial de este lunes comenzó con la declaración de Gloria Romero, madre de la víctima, y más tarde fue el turno de Mercedes, quien también expuso ante el tribunal. A la salida, dialogó con la prensa y contó cómo atraviesa el proceso: “Con mucho estrés y teniendo temor porque la impunidad no se va del todo”. Luego, pidió justicia y apeló a la sensibilidad de los jurados: “Espero que los jurados tengan una mano en el corazón e impidan que haya más Cecilias”.

https___thumbs.vodgc.net_TNS303112025112501226341284-1762180703

La mujer recordó a su nieta con ternura y dolor, al describir el profundo vacío que dejó su muerte. “Ella vivía en mi casa, conmigo. A la siesta, cuando me acuesto, viene toda la imagen de ella, no puedo superarlo porque era mi compañerita”, dijo entre lágrimas.

Mercedes también relató cómo era el vínculo entre Cecilia y César Sena, principal acusado. Según contó, la relación parecía estable hasta que él bebía alcohol. “Cuando tomaba un poquito, contaba cómo hacían desaparecer gente. Nosotros pensábamos que decía eso para impresionarnos, pero era cierto”, observó a la luz de los hechos sucedidos contra su nieta.

Finalmente, expresó su deseo respecto al futuro de los imputados: “La cuidamos como un bebé hasta los 25 años, cuando empezó a salir sola. Ahora quiero que se pudran en la cárcel”, cerró con firmeza.

Las imágenes que indignaron a todos: los Sena, tapándose la cara

El comienzo de la nueva audiencia estuvo marcado por una escena insólita. Mientras los medios ingresaban a la sala para registrar el inicio de la jornada, Emerenciano y César Sena decidieron cubrirse los rostros: el padre con un barbijo, el hijo con una hoja de papel.

Ambos evitaron ser fotografiados, giraron la cabeza y se negaron a mirar a las cámaras. No es la primera vez que lo hacen. En audiencias anteriores, Emerenciano incluso dio la espalda a la prensa, en un gesto interpretado por los familiares de Cecilia como una provocación o un intento de ocultar el rostro de la vergüenza.

A diferencia de ellos, Marcela Acuña, madre de César, permaneció serena, con el rostro descubierto y en silencio. Los tres están sentados separados, cada uno con su defensa, enfrentando acusaciones por homicidio doblemente agravado por el vínculo y en contexto de violencia de género.

César está imputado como autor material, mientras que sus padres figuran como partícipes primarios. También se juzga a Fabiana González, José Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso por encubrimiento agravado.

Gloria Romero volvió a declarar: dolor, sospechas y un mensaje perturbador

El testimonio de Gloria Romero, la madre de Cecilia, fue nuevamente el eje de la jornada. La mujer, que el viernes había sufrido una descompensación en plena declaración, retomó su relato visiblemente afectada.

Ese hollín era mi hija”, dijo entre lágrimas al recordar el momento en que le mostraron las pertenencias de Cecilia encontradas en el predio de los Sena.

“No tengo más vida. Si me pegan un tiro me hacen un favor. Me fui porque me pusieron una bolsa con la cara de mi otra hija. Pero a mí, si me pegan un tiro, me hacen un favor”, apuntó.

