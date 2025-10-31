En vivo Radio La Red
Policiales
Muertos
Choque
CORRIENTES

Cuatro muertos y un herido tras un brutal choque frontal entre camionetas

Un accidente vial en la Ruta Nacional 12, a la altura de Ituzaingó, terminó con la vida de cuatro personas, mientras que un joven que viajaba con ellos fue hospitalizado con heridas y permanece bajo observación.

Los vehículos se incendiaron tras el impacto. (Foto: redes).

Un grave accidente vial ocurrido el viernes por la mañana en la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1304 en Ituzaingó, Corrientes, dejó un saldo fatal de cuatro muertos y un herido. El siniestro involucró a dos camionetas, una Toyota Hilux y una Ford Ranger, que chocaron de frente en un tramo muy transitado que conecta la ciudad de Corrientes con Posadas, Misiones.

El choque se produjo aproximadamente a 40 kilómetros antes del acceso a Ituzaingó, en dirección hacia Posadas, provocando el corte total del tránsito durante varias horas. Las tareas de remoción de vehículos, los peritajes accidentológicos y el control de un incendio originado tras la colisión mantuvieron la ruta cerrada hasta poco antes de las 17, cuando se restableció el paso.

En la Ford Ranger, que terminó completamente incendiada, viajaban Dante Adrián Guerrero, del barrio Santa Clara de Garupá, y Lucas Sarchetti, oriundo de Posadas. Ambos fallecieron calcinados dentro del vehículo. Las autoridades aún no confirmaron si recibieron asistencia antes del incendio, pero se presume que el fuego se produjo de forma inmediata. No se brindaron más detalles sobre lo ocurrido tras el impacto de ese vehículo.

Dos de las cuatro víctimas fatales: Amel Raúl Ale López, de 32 años, y a María Hebe López Beristain, de 59.

En la Toyota Hilux iban tres personas de nacionalidad paraguaya, con domicilio en Encarnación y presuntos lazos familiares en la zona de Ituzaingó. Entre las víctimas fatales se identificaron a Amel Raúl Ale López, de 32 años, y a María Hebe López Beristain, de 59, quienes murieron en el acto. El tercer ocupante, un hombre de 27 años, fue trasladado con heridas al hospital local, donde permanece internado bajo observación. Se presume que los tres eran familiares.

La investigación de las causas del impacto

Un camionero que transitaba por la zona en el momento del accidente aportó un testimonio clave para entender la dinámica del siniestro. Según su relato, una de las camionetas intentó sobrepasar su vehículo sin advertir que venía de frente la otra camioneta, lo que derivó en la colisión frontal sin posibilidad de reacción.

“No hay señales de frenado. Fue tan fuerte el impacto, que una de las camionetas voló de la cinta asfáltica y terminó explotando”, explicó el transportista al medio TN. Aunque la visibilidad era buena, las autoridades no descartan que el sol pudo haber encandilado a alguno de los conductores.

El tramo entre Corrientes y Posadas es uno de los corredores más transitados del noreste argentino, con un flujo constante de vehículos, principalmente camiones procedentes de Paraguay y Brasil. Vecinos y usuarios frecuentes de esta ruta han manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación por el estado del pavimento y la necesidad de ampliar la calzada.

Las características del lugar, con tránsito intenso y banquinas estrechas, dificultan las maniobras de adelantamiento y aumentan el riesgo de choques frontales como el registrado en esta ocasión.

El operativo de emergencia contó con la intervención de Bomberos Voluntarios de Ituzaingó, la policía local, ambulancias y personal del Ministerio de Seguridad Vial, que trabajaron en el rescate, la extinción del fuego y la limpieza de la ruta.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría Segunda de Ituzaingó, que realiza peritajes y toma testimonios para determinar las causas precisas del accidente.

El herido permanece internado fuera de peligro, aunque no se informó si podrá declarar en la investigación en curso.

