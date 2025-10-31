Cuatro muertos y un herido tras un brutal choque frontal entre camionetas

La investigación de las causas del impacto

Un camionero que transitaba por la zona en el momento del accidente aportó un testimonio clave para entender la dinámica del siniestro. Según su relato, una de las camionetas intentó sobrepasar su vehículo sin advertir que venía de frente la otra camioneta, lo que derivó en la colisión frontal sin posibilidad de reacción.

“No hay señales de frenado. Fue tan fuerte el impacto, que una de las camionetas voló de la cinta asfáltica y terminó explotando”, explicó el transportista al medio TN. Aunque la visibilidad era buena, las autoridades no descartan que el sol pudo haber encandilado a alguno de los conductores.

El tramo entre Corrientes y Posadas es uno de los corredores más transitados del noreste argentino, con un flujo constante de vehículos, principalmente camiones procedentes de Paraguay y Brasil. Vecinos y usuarios frecuentes de esta ruta han manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación por el estado del pavimento y la necesidad de ampliar la calzada.

Las características del lugar, con tránsito intenso y banquinas estrechas, dificultan las maniobras de adelantamiento y aumentan el riesgo de choques frontales como el registrado en esta ocasión.

El operativo de emergencia contó con la intervención de Bomberos Voluntarios de Ituzaingó, la policía local, ambulancias y personal del Ministerio de Seguridad Vial, que trabajaron en el rescate, la extinción del fuego y la limpieza de la ruta.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría Segunda de Ituzaingó, que realiza peritajes y toma testimonios para determinar las causas precisas del accidente.

El herido permanece internado fuera de peligro, aunque no se informó si podrá declarar en la investigación en curso.