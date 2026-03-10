A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Habló el conductor

Santiago del Moro aclaró su vínculo con Carmiña de Gran Hermano tras sus dichos en la casa: "Ella me..."

Santiago del Moro se refirió a lo que dijo Carmiña en Gran Hermano acerca de un supuesto vínculo previo entre ambos, que, según ella, la habría beneficiado para ingresar a la casa.

10 mar 2026, 20:17
Santiago del Moro aclaró su vínculo con Carmiña de Gran Hermano tras sus dichos en la casa: Ella me...
Santiago del Moro aclaró su vínculo con Carmiña de Gran Hermano tras sus dichos en la casa: Ella me...

Santiago del Moro aclaró su vínculo con Carmiña de Gran Hermano tras sus dichos en la casa: "Ella me..."

Santiago del Moro decidió salir a aclarar las versiones que comenzaron a circular sobre una supuesta relación entre él y Carmiña, un tema que la propia participante instaló dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) en una charla con Danelik.

Frente a la repercusión que tomó el asunto, el conductor del reality optó por referirse públicamente al tema y despejar cualquier tipo de duda.

Leé también

Escándalo en Gran Hermano: una participante aseguró tener un vínculo con Santiago del Moro y cortaron la transmisión

escandalo en gran hermano: una participante aseguro tener un vinculo con santiago del moro y cortaron la transmision

“Estaba repasando unas cosas que pasaron anoche y Carmiña, la paraguaya, dijo que yo la llamé para el programa, y eso no es así. Seguro que lo usa como estrategia, pero no quiero que le juegue en contra", dijo en primer lugar el conductor del reality.

Además, recordó que la conoce desde hace muchos años, pero que el vínculo nunca fue de confianza: "Seguramente esta noche muestre los mensajes. Ella me escribió a mí en diciembre para preguntarme por Gran Hermano y yo le dije: ‘Te paso para casting’. La conozco de Infama, donde fue dos o tres veces, pero hace como 15 años. Nunca llamé a nadie para que esté en Gran Hermano; no es mi trabajo”.

Embed

Que dijo Carmiña sobre Santiago del Moro

Las conversaciones dentro de la casa de Gran Hermano suelen generar repercusión fuera del reality y, en las últimas horas, un comentario entre dos participantes volvió a encender el debate en redes sociales. El tema se analizó en Lape Club Social (América TV), donde Marina Calabró mostró un fragmento del programa que rápidamente comenzó a circular entre los seguidores del ciclo.

En las imágenes se puede ver a Danelik conversando con Carmiña en el living de la casa. En medio del diálogo, Danelik le señaló: "Hoy Santiago dijo: 'Te amo Paraguay'. A vos te lo dijo". Ante esa observación, Carmiña respondió con seguridad: "Sí, pero yo creo que lo dice porque tengo una amistad con él". Tras ese intercambio, la transmisión se interrumpe de manera repentina.

Al analizar el momento en el programa, Calabró aportó su mirada y recordó de dónde proviene el vínculo entre la participante y el conductor del reality. "Carmiña es una periodista de espectáculos del Paraguay, que yo la recuerdo porque cuando hacíamos Infama con Del Moro, la convocábamos muchas veces", explicó.

Luego sumó más contexto sobre aquella etapa laboral compartida: "Nos tocó todo el tema de las joyas de Moria en Paraguay. ¿Te acordás? Entonces era como la corresponsal". Finalmente, la periodista remarcó: "Siempre le gustó su laburo a Santiago, porque es picante, porque va al frente, porque siempre tiene como una opinión disruptiva. Me parece que ella cuando habla de amistad refiere a eso".

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Santiago del Moro Gran Hermano

Lo más visto