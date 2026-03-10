Santiago del Moro aclaró su vínculo con Carmiña de Gran Hermano tras sus dichos en la casa: "Ella me..."

Embed

Que dijo Carmiña sobre Santiago del Moro

Las conversaciones dentro de la casa de Gran Hermano suelen generar repercusión fuera del reality y, en las últimas horas, un comentario entre dos participantes volvió a encender el debate en redes sociales. El tema se analizó en Lape Club Social (América TV), donde Marina Calabró mostró un fragmento del programa que rápidamente comenzó a circular entre los seguidores del ciclo.

En las imágenes se puede ver a Danelik conversando con Carmiña en el living de la casa. En medio del diálogo, Danelik le señaló: "Hoy Santiago dijo: 'Te amo Paraguay'. A vos te lo dijo". Ante esa observación, Carmiña respondió con seguridad: "Sí, pero yo creo que lo dice porque tengo una amistad con él". Tras ese intercambio, la transmisión se interrumpe de manera repentina.

Al analizar el momento en el programa, Calabró aportó su mirada y recordó de dónde proviene el vínculo entre la participante y el conductor del reality. "Carmiña es una periodista de espectáculos del Paraguay, que yo la recuerdo porque cuando hacíamos Infama con Del Moro, la convocábamos muchas veces", explicó.

Luego sumó más contexto sobre aquella etapa laboral compartida: "Nos tocó todo el tema de las joyas de Moria en Paraguay. ¿Te acordás? Entonces era como la corresponsal". Finalmente, la periodista remarcó: "Siempre le gustó su laburo a Santiago, porque es picante, porque va al frente, porque siempre tiene como una opinión disruptiva. Me parece que ella cuando habla de amistad refiere a eso".