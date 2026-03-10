Manuel Adorni desde Estados Unidos: "Presidencia invitó a mi mujer a que me acompañe"

Además agregó: "Vengo una semana a deslomarme. Yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. Más allá que ella iba a venir en paralelo porque tenía una actividad. Pero no le sacamos un peso al Estado. Volvemos en una avión de línea".

Sobre un supuesto viaje que Adorni habría hecho a Uruguay en el fin de semana de carnaval, el funcionario precisó: "El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta. Pero esos son temas personales que yo no explico".

El pasaje de Milei y el equipo de Gobierno por la Argentina Week

El jefe de Gabinete se refirió al discurso con el que hoy el presidente Javier Milei abrió la Argentina Week. "El presidente marcando hacia dónde va la Argentina. Yo basé mi discurso en por qué esta vez es posible sostener hacia dónde va la Argentina", indicó sobre la intervención que lo tuvo como protagonista después de la apertura presidencial.

Además, se lamentó de "las décadas que hemos perdido de una Argentina distinta, de una Argentina creciendo". "Cuánto tiempo hemos perdido con los políticos, especialmente los kirchneristas, que nos han hecho perder al menos dos décadas", añadió.

Respecto al evento en Estados Unidos, celebró que vio "a muchos empresarios con ganas de invertir" en el país y afirmó que "vender a Argentina es lo que efectivamente hay que hacer".

"Hay que venir acá y decir 'Señores, Argentina tiene esto, esto, esto... y cada vez que inviertan en Argentina van a ganar plata' y los argentinos van a tener cada vez más trabajo y mejores salarios", pronosticó.