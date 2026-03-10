En vivo Radio La Red
Política
Manuel Adorni
Estados Unidos
EXCLUSIVO A24

Manuel Adorni desde Estados Unidos: "Presidencia invitó a mi mujer a que me acompañe"

El jefe de Gabinete negó que el viaje de su pareja a Nueva York por la Argentina Week haya sido financiado con fondos públicos y afirmó que todos los costos fueron pagados de manera privada. También destacó el interés de empresarios en invertir en el país durante el evento.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó por qué su mujer lo acompañó a Estados Unidos durante el Argentina Week, afirmó que su presencia no le costó "un solo peso al Estado "inauguré la semana ayer a la noche en el Consulado de Nueva York. Impresionante la cantidad de gente, tanto de Estados Unidos como Argentina, mostrando el cambio de época.

Adorni calificó como "inentendible" el paro y apuntó contra los gremios: "Por algo la gente los odia"
Manuel Adorni, jefe de Gabinete, se refirió al paro general de la CGT y al cierre de la fábrica Fate (Foto: archivo).

En diálogo con A24, el jefe de Ministros se refirió a trascendidos periodísticos que aseguraron que su mujer formaba parte del viaje del Gabinete argentino hacia Estados Unidos para participar del Argentina Week.

"Estaba en el avión presidencial. Algún periodista lo levantó el tema. Mi mujer iba a viajar a Nueva York, tenía pasaje comprado para el 26 de febrero. Después hubo un cambio en el viaje, de Nueva York yo pasaba por Miami y yo quería que mi mujer me acompañe. Por lo tanto, Presidencia la invitó a que me acompañe en el avión presidencial porque no había otra forma que me acompañe. Estos son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe", replicó respecto al tema.

"Me iba a acompañar con el pasaje pago", detalló sobre el pasaje que había sacado su mujer, de un valor de USD 5.345. Respecto al tema, insistió: "los gastos de ella, se los paga ella. De hecho el vuelo se lo pagó ella, originalmente, y la vuelta se lo paga ella. Los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad, me los pago yo".

Además agregó: "Vengo una semana a deslomarme. Yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. Más allá que ella iba a venir en paralelo porque tenía una actividad. Pero no le sacamos un peso al Estado. Volvemos en una avión de línea".

Sobre un supuesto viaje que Adorni habría hecho a Uruguay en el fin de semana de carnaval, el funcionario precisó: "El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta. Pero esos son temas personales que yo no explico".

El pasaje de Milei y el equipo de Gobierno por la Argentina Week

El jefe de Gabinete se refirió al discurso con el que hoy el presidente Javier Milei abrió la Argentina Week. "El presidente marcando hacia dónde va la Argentina. Yo basé mi discurso en por qué esta vez es posible sostener hacia dónde va la Argentina", indicó sobre la intervención que lo tuvo como protagonista después de la apertura presidencial.

Además, se lamentó de "las décadas que hemos perdido de una Argentina distinta, de una Argentina creciendo". "Cuánto tiempo hemos perdido con los políticos, especialmente los kirchneristas, que nos han hecho perder al menos dos décadas", añadió.

Respecto al evento en Estados Unidos, celebró que vio "a muchos empresarios con ganas de invertir" en el país y afirmó que "vender a Argentina es lo que efectivamente hay que hacer".

"Hay que venir acá y decir 'Señores, Argentina tiene esto, esto, esto... y cada vez que inviertan en Argentina van a ganar plata' y los argentinos van a tener cada vez más trabajo y mejores salarios", pronosticó.

