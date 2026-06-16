El accidente de Raúl Lavié que generó enorme preocupación: "Se golpeó y perdió mucha sangre"

La palabra de Raúl Lavié sobre el accidente en el estudio de la TV Pública

En PrimiciasYa, el ciclo de Marina Calabró y Luis Ventura en América TV, se comunicaron con el propio Raúl Lavié, quien llevó tranquilidad tras el hecho y explicó cómo se produjo el accidente en el estudio del programa de Diego Ramos en la TV Pública, La noche es nuestra.

"Sí, es cierto lo que dice Luis. Yo me caí y les dije: 'Ya que vine, me siento bien, voy a hacer la nota', pero justo después, cuando vo a entrar, ahí resbalé con los zapatos de cuero con el piso de metal de la TV Pública, me volví a caer. Me golpeé, pero no fue nada grave", manifestó el artista, despejando los temores sobre su salud.

"Mucha gente se preocupó!", advirtió Luis Ventura. De todos modos, Raúl reiteró que se encuentra fuera de peligro. "Fue un golpe fuerte, en el codo, en la mano y en la boca, pero nunca perdí el conocimiento. Estoy bien", cerró.