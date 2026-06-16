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El accidente de Raúl Lavié que generó enorme preocupación: "Se golpeó y perdió mucha sangre"

En una nota con PrimiciasYa, Luis Ventura brindó detalles del dramático episodio que vivió el artista Raúl Lavié.

16 jun 2026, 18:29
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El accidente de Raúl Lavié que generó enorme preocupación: Se golpeó y perdió mucha sangre

El accidente de Raúl Lavié que generó enorme preocupación: "Se golpeó y perdió mucha sangre"

El accidente de Raúl Lavié que generó enorme preocupación: Se golpeó y perdió mucha sangre

El accidente de Raúl Lavié que generó enorme preocupación: "Se golpeó y perdió mucha sangre"

Raúl Lavié protagonizó un susto este martes luego de sufrir una fuerte caída en un estudio de televisión. La noticia generó preocupación entre sus seguidores, aunque rápidamente llegaron las primeras precisiones sobre lo ocurrido y el estado de salud del artista.

En PrimiciasYa (América TV), Luis Ventura fue el encargado de relatar los detalles del dramático episodio, que sucedió en un estudio de la TV Pública, donde sale al aire el programa de Diego Ramos, La noche es nuestra.

"Hace algunas horas, Raúl fue invitado a un programa de la TV Pública. Trastabilló al llegar al estudio, se resbaló, se cayó drásticamente y se pegó un golpazo en la cabeza, que le hizo perder mucha sangre", contó el conductor sobre la caída que sufrió el actor y cantante.

"No se cayó una vez, se cayó la primera vez, fue atendido, se levantó, le preguntaban si quería seguir, dijo 'sí, vamos', y se volvió a caer", completó Ventura.

La palabra de Raúl Lavié sobre el accidente en el estudio de la TV Pública

En PrimiciasYa, el ciclo de Marina Calabró y Luis Ventura en América TV, se comunicaron con el propio Raúl Lavié, quien llevó tranquilidad tras el hecho y explicó cómo se produjo el accidente en el estudio del programa de Diego Ramos en la TV Pública, La noche es nuestra.

"Sí, es cierto lo que dice Luis. Yo me caí y les dije: 'Ya que vine, me siento bien, voy a hacer la nota', pero justo después, cuando vo a entrar, ahí resbalé con los zapatos de cuero con el piso de metal de la TV Pública, me volví a caer. Me golpeé, pero no fue nada grave", manifestó el artista, despejando los temores sobre su salud.

"Mucha gente se preocupó!", advirtió Luis Ventura. De todos modos, Raúl reiteró que se encuentra fuera de peligro. "Fue un golpe fuerte, en el codo, en la mano y en la boca, pero nunca perdí el conocimiento. Estoy bien", cerró.

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