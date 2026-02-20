Así son las imágenes del oficial herido por la bomba en la Escuela Superior de Gendarmería

bomba ataque 3

Fuentes del caso indicaron que se habían recibido tres paquetes, pero solo uno explotó. El artefacto estaría compuesto por explosivo plástico moldeado en lámina, una modalidad que permite ocultarlo dentro de un sobre y enviarlo como correspondencia.

En las imágenes a las que A24.com, se pueden ver las lesiones que sufrieron los gendarmes que fueron trasladados al nosocomio porteño. En el gendarme con más lesiones se puede observar heridas en el abdomen y el pecho, compatibles con una metralla. Es decir, pedazos de metal que al explotar impactaron en el cuerpo del agente.

Al otro hombre se le observan lesiones en los brazos y también en el abdomen, aunque con un daño menor al del efectivo más comprometido.