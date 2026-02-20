En vivo Radio La Red
Policiales
imágenes
Gendarmería
IMÁGENES EXCLUSIVAS

Así son las imágenes del oficial herido por la bomba en la Escuela Superior de Gendarmería

Dos oficiales resultaron con lesiones y fueron trasladados al Hospital Argerich tras la detonación ocurrida mientras manipulaban un envío recibido meses atrás. Así quedaron los gendarmes.

Así son las imágenes del oficial herido por la bomba en la Escuela Superior de Gendarmería
Leé también Dos periodistas de A24 fueron heridos por gases durante la cobertura de la marcha en el Congreso
dos periodistas de a24 fueron heridos por gases durante la cobertura de la marcha en el congreso

Según informó el Ministerio de Seguridad en un comunicado oficial, el estallido ocurrió a las 13.49 en el piso 11 del edificio, cuando personal manipuló un paquete que había sido recibido meses atrás y permanecía guardado en la dependencia.

bomba ataque 2

El informe detalló que la detonación se produjo al abrir la encomienda y que dos efectivos resultaron lesionados. Ambos fueron asistidos por el SAME y derivados al hospital sin riesgo de vida, mientras que un tercer integrante de la fuerza quedó en observación, también fuera de peligro. Además, hubo una cuarta persona que necesitó asistencia de oxígeno en el lugar por la conmoción que vivió durante el episodio.

El destinatario del envío sería el comandante mayor retirado Diego Gasparutti, quien dirigió la institución entre 2021 y 2022 y se presentó hoy a retirar el paquete, que habría sido depositado a su nombre hace cuatro meses.

bomba ataque 3

Fuentes del caso indicaron que se habían recibido tres paquetes, pero solo uno explotó. El artefacto estaría compuesto por explosivo plástico moldeado en lámina, una modalidad que permite ocultarlo dentro de un sobre y enviarlo como correspondencia.

En las imágenes a las que A24.com, se pueden ver las lesiones que sufrieron los gendarmes que fueron trasladados al nosocomio porteño. En el gendarme con más lesiones se puede observar heridas en el abdomen y el pecho, compatibles con una metralla. Es decir, pedazos de metal que al explotar impactaron en el cuerpo del agente.

Al otro hombre se le observan lesiones en los brazos y también en el abdomen, aunque con un daño menor al del efectivo más comprometido.

