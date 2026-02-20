Violenta pelea en la Plaza San Martín de Morón: un supuesto boxeador se defendió de dos vendedores

De acuerdo con su versión, cuando no obtenían dinero recurrían a amenazas o golpes contra vecinos y comerciantes de la zona.

En este caso, la situación escaló rápidamente. Siempre según lo relatado por quienes presenciaron el hecho, los vendedores habrían dirigido agravios hacia la novia del joven. En ese contexto, el hombre decidió enfrentarlos.

La reacción del joven y el momento más tenso

El supuesto boxeador se colocó en posición de guardia y comenzó a intercambiar golpes con uno de los vendedores. Testigos indicaron que la pelea no evidenció una técnica profesional clara, aunque la intensidad aumentó con el correr de los segundos.

El momento de mayor tensión se produjo cuando uno de los agresores, al verse superado, tomó una baldosa con ambas manos y trató de arrojarla contra la cabeza del joven. La víctima logró esquivar el ataque y retrocedió mientras intentaba defenderse con patadas.

En medio de la pelea, un empleado municipal se acercó para pedir que se calmaran, pero no intervino físicamente. La secuencia continuó durante casi dos minutos, sin presencia policial inmediata, a metros de la sede comunal.

En otro tramo del enfrentamiento, los dos vendedores intentaron atacar al hombre de manera simultánea. El joven, ya sin remera, respondió con un golpe directo que dejó a uno de ellos al borde de quedar inconsciente.

Testigos afirmaron que en medio de los insultos se escuchó la frase: “Así aprenden a respetar”, mientras el hombre se retiraba del lugar junto a su novia, sin que sus agresores volvieran a perseguirlo.

Más allá del debate jurídico, el hecho volvió a poner el foco en la situación de inseguridad en el centro de Morón. Comerciantes y vecinos aseguran que la presencia de vendedores ambulantes agresivos genera temor, especialmente en zonas con alto tránsito de familias.

La Plaza San Martín es uno de los espacios públicos más concurridos del distrito, con actividades culturales, recreativas y presencia constante de niños. Por eso, la escena de violencia generó preocupación y reclamos por mayor control y presencia policial.

Investigación y posibles medidas

Hasta el momento, no se informó oficialmente si hubo denuncias formales ni intervenciones judiciales. Sin embargo, el video podría ser clave en caso de que alguna de las partes decida avanzar con acciones legales.

Las autoridades locales analizan las imágenes para identificar a los involucrados y evaluar si corresponde iniciar actuaciones. En paralelo, se reforzaron los pedidos de prevención y monitoreo en la zona céntrica.