Policiales
Rosario
Sicarios
CONMOCIÓN

Ataque sicario en Rosario: asesinaron a una peluquera y su hijo resultó herido por error

Una mujer de 37 años fue ejecutada a tiros en el barrio Empalme Graneros mientras buscaba una gaseosa junto a su hijo de 15 años, que recibió un disparo en la pierna.

La imagen de la víctima. (Foto: Facebook).

La imagen de la víctima. (Foto: Facebook).

Un nuevo ataque sicario sacudió Rosario cuando una mujer de 37 años fue asesinada a tiros en la vía pública. Dos hombres que se desplazaban en moto dispararon sin mediar palabra contra María Florencia González y su hijo de 15 años, quien resultó herido con un disparo en una pierna y fue trasladado al hospital de niños Vilela.

El hecho ocurrió alrededor de las 22 del sábado, en la zona de las calles Cavour y Ottone, barrio Empalme Graneros. González y su hijo buscaban un lugar para comprar una gaseosa cuando fueron atacados.

La Policía baraja la hipótesis de que la mujer y su hijo habrían sido víctimas de un ataque dirigido a otra persona, debido a que se encontraban cerca de un búnker narco y ninguno de ellos tenía antecedentes penales.

El lugar ya había sido escenario de un tiroteo la noche anterior, presuntamente relacionado con un ajuste de cuentas entre bandas. Familiares y vecinos de González, quien trabajaba como peluquera en el barrio, expresaron su sorpresa y dolor, ya que desconocen el motivo del ataque.

Según las investigaciones, los sicarios confundieron a las víctimas con otros objetivos. Vecinos consultados por el diario La Capital destacaron que González era una mujer trabajadora y ajena a cualquier conflicto vinculado con el ataque.

Las fuentes policiales confirmaron que los agresores eran dos individuos en moto, uno de ellos vestido con una campera blanca y gorra deportiva, que disparó repetidamente contra las víctimas. La Policía Científica encontró más de seis casquillos calibre 40 en el lugar.

Tras los disparos, la mujer falleció en el acto. Uno de los proyectiles le ingresó por el brazo izquierdo, le atravesó el tórax y terminó por salir de su cuerpo por la axila derecha.

El hijo recibió un balazo en la pierna derecha. Según informó Silvia Giorgi, subdirectora del hospital donde permanece internado, la bala ingresó por el muslo y salió por el glúteo. Actualmente está en observación y fuera de peligro. El equipo de traumatología decidirá si es necesaria alguna intervención quirúrgica o si bastará con inmovilización.

La comunidad y allegados expresan profundo dolor por el asesinato. En redes sociales y grupos vecinales se multiplican los mensajes de reclamo de justicia y muestras de acompañamiento hacia la familia.

“Nos atraviesa un dolor inmenso. Acompañamos a la familia en este momento tan difícil. Le arrebataron una vida maravillosa. Hoy es un día de enojo y tristeza profunda”, expresaron desde la institución barrial. El velatorio se realizó este lunes por la tarde.

Gonzalo, ex pareja de González y padre de sus hijos, declaró a Cadena 3: “Esto no se entiende, hablamos con Martín y nos contó que solo habían salido a comprar una gaseosa, caminaban sin problemas. No hay explicación”.

Un vecino del barrio con más de 40 años de residencia, Osvaldo, dijo: “Cuando matan a alguien que no es el objetivo, la gente se asusta porque piensa que le puede pasar a cualquiera. Estamos destrozados”.

