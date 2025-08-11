En vivo Radio La Red
Harry y Meghan: Un nuevo acuerdo con Netflix pero con precauciones por la audiencia

Los duques de Sussex renovaron un acuerdo con el canal de streaming. Pero las condiciones contractuales cambiaron luego de los resultados de los primeros envíos.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Otro acuerdo de meghan y Harry con un canal de streaming

Otro acuerdo de meghan y Harry con un canal de streaming, pero más modesto. (foto: Gentileza Daily Mail)

Para Meghan Markle es estar otra vez ante las cámaras desde los tiempos de "Suits". Aunque ya tuvo experiencias en sus propios podcasts e incluso con streaming, junto a Harry. Pero ahora, Netflix, uno de los tanques de este tipo de contenidos en todo el mundo, renueva su vínculo con los duques, con reservas. Ya no será una serie en capítulos - como si fuera una versión de "The Crown" pero con los protagonistas reales - sino que hay dos emprendimientos a modo de "ensayo". , se aleja de Harry y Meghan con un nuevo acuerdo, en peores términos: los Sussex firman un acuerdo de 'primera vista' después del fracaso de los programas, con un especial de Navidad de cocina y otro documental.

Meghan y Harry por Netflix
La primera serie de los duques de Sussex con Netflix fue un éxito. ¿y ahora? (foto: Gentileza Daily Mail)

La primera serie de los duques de Sussex con Netflix fue un éxito. ¿y ahora? (foto: Gentileza Daily Mail)

Un segundo intento para "Meghan y Harry"

El duque y la duquesa de Sussex, Harry y Meghan Markle, firmaron un nuevo acuerdo multianual con Netflix para proyectos de cine y televisión, aunque esta vez en términos más modestos que su contrato previo, que había sido catalogado como uno de los más lucrativos de la plataforma.

La renovación implica una "primera mirada" para Netflix, que podrá decidir si acepta o no los nuevos proyectos antes que cualquier otra compañía. Es decir, tiene la prioridad, pero podría no aceptarlos para su red de streaming.

meghan markle en 2024
La serie personalizada de Meghan Markle no funcionó. (foto: Gentileza Daily Mail)

La serie personalizada de Meghan Markle no funcionó. (foto: Gentileza Daily Mail)

Este nuevo contrato contempla el lanzamiento de la segunda temporada del programa de estilo de vida de Meghan, "With Love, Meghan", que saldrá a finales de este mes, junto con un especial navideño en diciembre. Además, están en desarrollo otros proyectos como un documental que aborda la vida de niños huérfanos en Uganda, una región aún afectada por la crisis del VIH/SIDA. También se está trabajando en la adaptación de la novela romántica "Meet Me At The Lake", de Carley Fortune, entre otros contenidos que abarcan diversos géneros.

Netflix ya había estrenado varios trabajos de los Sussexes, entre ellos la primera temporada de "With Love, Meghan", el documental "Harry & Meghan" -que fue un éxito rotundo con 23,4 millones de vistas en sus primeros cuatro días-, y otros documentales.

los sussex
El portal de streaming insistirá con marcar los contrastes de una

El portal de streaming insistirá con marcar los contrastes de una "familia común" con la vida de Palacio en Londres. (foto: Gentileza Daily Mail)

Todo fue para explotar la noticia mundial ocurrida hace cinco años , luego de su renuncia a sus roles oficiales dentro de la familia real. Harry y Meghan lograron un contrato con Netflix valuado en aproximadamente 100 millones de dólares. No obstante, este nuevo acuerdo, implica una reducción en los beneficios económicos para la pareja, lo que refleja un distanciamiento paulatino de Netflix respecto a sus ambiciones creativas.

Para analistas del mundo que se abrió con los canales de Streaming, los duques de Sussex ya no son "la gallina de los huevos de oro del 2020". Todavía están en el negocio, especialmente con la marca "As ever" y los especiales de temporada que mantienen a Meghan visible, pero esta es una secuela reducida del éxito original, pero apocado.

La docuserie sobre ellos fue un éxito arrasador, pero el programa de Meghan no conformó y la plataforma no quiere repetir la expriencia de ensayo y error.

como una pareja ordinaria

Meghan y Harry, contentos pese al recorte

"Estamos orgullosos de extender nuestra colaboración con Netflix y ampliar nuestro trabajo para incluir la marca "As Ever'", escribió Meghan en la cuenta oficial de los duques

Bela Bajaria, directora de contenido de Netflix, también destacó el valor de la pareja: "Harry y Meghan son voces influyentes cuyas historias conectan con audiencias en todo el mundo. La respuesta a su trabajo habla por sí misma". Una forma de potenciar este contrato renovado pese a los reparos.

Especial de Navidad, con los duques de Sussex

Esa parece ser la gran apuesta. Porque, sin duda, mostrar como pasan la Navidad en California, con Archie y Lillibet, y sus amigos, va a servir de contraste con lo que el mundo vio recreado en "The Crown". La formalidad, los engaños y el hastío que debió padecer Lady Di, la madre de un pequeño príncipe Harry con su hermano Will. E

Cabe señalar que, según fuentes de Netflix, el interés inicial de la plataforma en renovar un contrato grande con los Sussexes se había desvanecido tras los pobres resultados de audiencia de "With Love, Meghan". La oportunidad de mostrar otra cara - más próxima - de miembros de la realeza británica, parece más tentadora. Una familia de cuatro, celebrando como millones de norteamericanos, y en el resto del mundo, la Navidad.

Esta nueva etapa marca un camino más comedido para la pareja dentro de Netflix, que sigue valorando su marca y la colaboración creativa, pero reduciendo riesgos y ajustando la inversión. Al otro lado del Atlántico, el regreso al Palacio de Buckingham, por el momento, tiene menos chances que una tercera temporada de los "Sussexes".

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
