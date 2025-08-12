"Decían que me iban a venir a buscar": Marixa Balli expuso la violencia de las amenazas que sufrió

Por último, explicóque no fue ella quien solicitó el botón antipánico: "Levanté una denuncia penal con nombre y apellido con las capturas de las mensajes. Cuando le llega a manos del fiscal, él tomó la decisión. Yo no pedí absolutamente nada porque me banco todo".

Marixa Balli en el ojo de la tormenta: amenazas, denuncia y botón antipánico

Marixa Balli reveló que fue víctima de serias amenazas relacionadas con el rescate de un perro. La panelista formalizó la denuncia en una comisaría y, como medida de protección, la Justicia le otorgó un botón antipánico.

La propia Marixa compartió la situación a través de su cuenta de Instagram, donde mostró el momento en que se encontraba en la dependencia policial realizando la denuncia, y detalló las medidas que le fueron concedidas por el fiscal a cargo del caso.

"Llegando a la comisaría, pedido del fiscal", escribió la exvedette en sus historias, mientras se filmaba en la sala de espera de la comisaría, lista para presentar la denuncia penal. Más adelante, en otra publicación, profundizó sobre el conflicto que atraviesa: "Estoy recibiendo amenazas tremendas, de las que se hacen llamar rescatistas y tienen páginas (de defensa animal). Ya realizamos la denuncia penal".

"Hoy me entregan el botón antipánico, pedido del fiscal por el grado de amenazas", agregó Balli en sus redes. Y concluyó con un mensaje directo: "Todo por Lola, Carlos cuidate".

Previamente, en un audio enviado a Juli Argenta -que fue reproducido en el programa de Ángel de Brito por Bondi Live- Marixa había anticipado que se presentaría en la comisaría para denunciar las intimidaciones que recibió por parte de un grupo de personas vinculadas al rescate animal, y luego cumplió con lo anunciado.

"Estoy recibiendo amenazas tremendas, todas estas mujeres que no sé qué les pasa. Se lez hizo una denuncia penal y automáticamente el fiscal no quiere que ande sola por la calle y pidió botón antipánico", afirmó Marixa en ese mensaje.

