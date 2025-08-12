A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
LAM

"Decían que me iban a venir a buscar": Marixa Balli expuso la violencia de las amenazas que sufrió

Marixa Balli denunció amenazas tras devolver una perra a su dueño en situación de calle, y la Justicia le otorgó un botón antipánico por seguridad.

12 ago 2025, 00:25
marixa balli
marixa balli

Luego de revelar que fue amenazada y que la Justicia le otorgó un botón antipánico, Marixa Balli se refirió al tema este lunes en LAM (América TV), donde dio detalles del conflicto que se desató tras su intervención en el caso de una perra llamada Lola.

Todo comenzó cuando la panelista se involucró en la restitución del animal a su dueño, Carlos, un hombre en situación de calle, después de que un grupo de rescatistas los separara.

Leé también

Tras el revuelo por el reemplazo de Ángel de Brito en LAM, Marixa Balli fue tajante en lo de Georgina Barbarossa

Tras el revuelo por el reemplazo de Ángel de Brito en LAM, Marixa Balli fue tajante: No cuenten conmigo

"Me empezaron a llegar capturas que eran muy fuertes contra mi persona y otros más involucrados en el caso de Carlos y Lola. Diálogos muy agresivos que decían que me iban a venir a buscar, creando de qué manera iban a venir a romperme la cara para que pague esto porque, supuestamente, devolvimos a la perra a un borracho, abusador", relató la Cachaca en el programa de Ángel de Brito.

La panelista también compartió el tenor de los insultos que recibió: "Hay personas que me dijeron 'asesina de animales', impresentable y muchísimas cosas fuera de lugar, adjetivos calificativos espantosos". Y añadió: "Estas amenazas se dieron en charlas en una red social entre este grupo de personas que está en desacuerdo con lo que hicimos".

Por último, explicóque no fue ella quien solicitó el botón antipánico: "Levanté una denuncia penal con nombre y apellido con las capturas de las mensajes. Cuando le llega a manos del fiscal, él tomó la decisión. Yo no pedí absolutamente nada porque me banco todo".

Embed

Marixa Balli en el ojo de la tormenta: amenazas, denuncia y botón antipánico

Marixa Balli reveló que fue víctima de serias amenazas relacionadas con el rescate de un perro. La panelista formalizó la denuncia en una comisaría y, como medida de protección, la Justicia le otorgó un botón antipánico.

La propia Marixa compartió la situación a través de su cuenta de Instagram, donde mostró el momento en que se encontraba en la dependencia policial realizando la denuncia, y detalló las medidas que le fueron concedidas por el fiscal a cargo del caso.

"Llegando a la comisaría, pedido del fiscal", escribió la exvedette en sus historias, mientras se filmaba en la sala de espera de la comisaría, lista para presentar la denuncia penal. Más adelante, en otra publicación, profundizó sobre el conflicto que atraviesa: "Estoy recibiendo amenazas tremendas, de las que se hacen llamar rescatistas y tienen páginas (de defensa animal). Ya realizamos la denuncia penal".

"Hoy me entregan el botón antipánico, pedido del fiscal por el grado de amenazas", agregó Balli en sus redes. Y concluyó con un mensaje directo: "Todo por Lola, Carlos cuidate".

Previamente, en un audio enviado a Juli Argenta -que fue reproducido en el programa de Ángel de Brito por Bondi Live- Marixa había anticipado que se presentaría en la comisaría para denunciar las intimidaciones que recibió por parte de un grupo de personas vinculadas al rescate animal, y luego cumplió con lo anunciado.

"Estoy recibiendo amenazas tremendas, todas estas mujeres que no sé qué les pasa. Se lez hizo una denuncia penal y automáticamente el fiscal no quiere que ande sola por la calle y pidió botón antipánico", afirmó Marixa en ese mensaje.

Embed
marixa balli amenazada por rescatistas y con boton antipanico

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Marixa Balli

Lo más visto