Detuvieron en una peluquería a "Mayra", la jefa de una banda de entraderas

Según la causa, Solorzano actuaba como nexo directo con el policía. Elegía los domicilios a atacar, distribuía los roles y monitoreaba los movimientos desde afuera, siempre comunicándose con Camacho para asegurarse de que la zona estuviera despejada.

Uno de los hechos más graves atribuidos a la banda ocurrió en Villa Luzuriaga, en la casa de un familiar de un fiscal federal de Lomas de Zamora. Al igual que en los otros siete robos, los delincuentes actuaron armados y con violencia. La investigación judicial, a cargo del Juzgado de Garantías N.º 3 y la Unidad Funcional de Gravedad Institucional de La Matanza, determinó que Solorzano era la jefa de la organización y se encontraba prófuga.

camacho-fue-acusado-de-ser-oreja-dentro-de-la-organizacion-foto-facebook-blas-osvaldo-camacho-2K4A75QLMNGOZMZZIY7P3XGJEQ Camacho fue acusado de ser "oreja" dentro de la organización. (Foto: Facebook Blas Osvaldo Camacho)

El operativo en la peluquería: agentes infiltrados y detención en minutos

Tras meses de tareas encubiertas y escuchas telefónicas, los investigadores detectaron que Solorzano había reservado un turno en una peluquería de Laferrere. Armado el operativo, agentes infiltrados se hicieron pasar por clientes y personal del salón.

Cuando la mujer llegó al local, los efectivos dieron aviso y concretaron la detención. En el video grabado por los policías se escucha a Solorzano pedir que la dejaran “acomodarse el pelo” antes de ser trasladada. Igual, fue llevada a la comisaría con el cabello teñido a la mitad.

Captura En la DDI de La Matanza, presa y con un rodete.

Los cargos que enfrenta la jefa de la banda

Solorzano quedó detenida y será indagada en las próximas horas. Está acusada de:

Robo agravado por el uso de arma de fuego

Robo cometido en poblado y en banda

Asociación ilícita

Tenencia ilegal de arma de guerra

La causa, que también involucra a un policía como parte de la organización, sigue sumando pruebas y podría derivar en nuevas detenciones en los próximos días.