Detuvieron en una peluquería a "Mayra", la jefa de una banda de entraderas
La mujer estaba prófuga desde hace más de un año y es la cuarta detenida de la organización criminal que asaltó a un familiar de un fiscal federal.
Mayra Solorzano, de 37 años, señalada como la líder de una banda que cometía entraderas en el oeste del conurbano, fue detenida en una peluquería de Gregorio de Laferrere mientras se hacía los reflejos. Cuando la policía la sorprendió en pleno proceso, pidió “unos segundos” para acomodarse el pelo antes de subir al patrullero y terminó llegando a la comisaría con la tintura a medio terminar.
La captura se concretó este martes en el cruce de Piedra Buena y Gutiérrez, durante un operativo encubierto de la DDI La Matanza. Solorzano estaba prófuga hacía más de un año, acusada de liderar una organización criminal responsable de al menos ocho robos bajo la modalidad entradera.
El caso se inició en enero de 2024, cuando detectives de la DDI realizaron 16 allanamientos y detuvieron a cuatro integrantes del grupo. Durante los procedimientos secuestraron vehículos, celulares y otros elementos que permitieron reconstruir la estructura de la organización.
El análisis de los teléfonos reveló que la banda contaba con un “oreja” dentro de la policía: Blas Osvaldo Camacho (41), teniente de la Policía de La Matanza. Camacho aportaba información en tiempo real sobre recorridos de patrulleros y alertas al 911. Fue detenido en abril, cuando llegaba a tomar servicio en la base de UTOI.
Según la causa, Solorzano actuaba como nexo directo con el policía. Elegía los domicilios a atacar, distribuía los roles y monitoreaba los movimientos desde afuera, siempre comunicándose con Camacho para asegurarse de que la zona estuviera despejada.
Uno de los hechos más graves atribuidos a la banda ocurrió en Villa Luzuriaga, en la casa de un familiar de un fiscal federal de Lomas de Zamora. Al igual que en los otros siete robos, los delincuentes actuaron armados y con violencia. La investigación judicial, a cargo del Juzgado de Garantías N.º 3 y la Unidad Funcional de Gravedad Institucional de La Matanza, determinó que Solorzano era la jefa de la organización y se encontraba prófuga.
El operativo en la peluquería: agentes infiltrados y detención en minutos
Tras meses de tareas encubiertas y escuchas telefónicas, los investigadores detectaron que Solorzano había reservado un turno en una peluquería de Laferrere. Armado el operativo, agentes infiltrados se hicieron pasar por clientes y personal del salón.
Cuando la mujer llegó al local, los efectivos dieron aviso y concretaron la detención. En el video grabado por los policías se escucha a Solorzano pedir que la dejaran “acomodarse el pelo” antes de ser trasladada. Igual, fue llevada a la comisaría con el cabello teñido a la mitad.
Los cargos que enfrenta la jefa de la banda
Solorzano quedó detenida y será indagada en las próximas horas. Está acusada de:
Robo agravado por el uso de arma de fuego
Robo cometido en poblado y en banda
Asociación ilícita
Tenencia ilegal de arma de guerra
La causa, que también involucra a un policía como parte de la organización, sigue sumando pruebas y podría derivar en nuevas detenciones en los próximos días.