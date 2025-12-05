Rocío Marengo reveló el susto que se llevó con el nacimiento prematuro de su hijo Isidro: "Tiene un..."

Embed

“Tenía la cesárea programada. Empecé el día normal, me hicieron los estudios y me dijeron: ‘Hay que sacarlo’”, explicó entonces la creadora del icónico baile de koala.

“Lo llamamos a Edu, parecía que no llegaba. Entonces vino mi hermana, después llegó Edu. En el momento me asusté, dije: ‘¿Por qué no podemos esperar?’”, continuó Marengo su relato.

Y fue allí que describió emocionada: “Todo fue maravilloso, mejor que programado. Salió de la panza, empezó a llorar y a moverse. Después lo pusieron en mi pecho y se calmó al toque. ¡No lo puedo creer!”.

En tanto, sobre el tiempo que Isidro deberá permanecer en neonatología, Rocío Marengo reveló que estará "unos días", si bien aclaró que "está bien", y explicó que "tiene un aparatito que lo ayuda a respirar”.

Isidro Fort Marengo en noenatología

Cuál fue la reacción de Martita Fort tras el nacimiento del hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort

Martita Fort celebró con especial entusiasmo la llegada del hijo de Rocío Marengo y su tío Eduardo Fort, y lo hizo compartiendo en sus redes un video cargado de emoción. Se trata del mismo material que la actriz había publicado horas antes para mostrar el detrás de escena del nacimiento del nuevo miembro del clan Fort, un momento que rápidamente se volvió tema obligado entre los seguidores de la familia.

La hija del recordado Ricardo Fort acompañó su posteo con un mensaje breve pero lleno de ternura: “llegó mi primito”, al que sumó un emoji de manos formando un corazón, gesto que muchos interpretaron como una muestra de la estrecha relación que mantiene con la pareja y con el bebé recién nacido, Isidro.

Marta Fort

La aparición de Martita en medio de esta noticia era una de las reacciones más esperadas por el público que sigue de cerca cada movimiento familiar. Su cercanía tanto con Felipe como con Rocío la convierte en una figura clave dentro de la dinámica afectiva del grupo, y por eso su mensaje rápidamente acumuló miles de likes y comentarios felicitándola.

No es la primera vez que la joven heredera expresa públicamente su cariño hacia Marengo. Al momento en que la actriz confirmó su embarazo, Martita tuvo un gesto que conmovió a todos: publicó una foto junto a ella y la acompañó con la dedicatoria “Solo vos y yo sabemos lo mucho que lo querías”, palabras que dejaron a la vista la intimidad y confianza que comparten desde hace años.

Este nuevo episodio vuelve a poner de manifiesto la unión entre ellas, que ha ido fortaleciéndose con el tiempo y que ahora suma un nuevo capítulo con la llegada del pequeño Isidro. Entre mensajes, imágenes familiares y muestras de afecto, la familia Fort atraviesa un momento cargado de emoción y expectativa, y Martita lo acompaña con la alegría que siempre demuestra cuando se trata de apoyar a los suyos.