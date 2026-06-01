Tras el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, el remisero hizo una desgarradora confesión en lo de Moria

Tras una semana desaparecida, Agostina Vega fue hallada sin vida en un campo aledaño al barrio Ampliación Ferreyra de Córdoba, en un caso que sacudió a todo el país.
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El remisero que llevó a Agostina Vega la noche de su desaparición habló tras el hallazgo del cuerpo de la niña, siendo un testimonio clave en la investigación.
Tras una semana desaparecida, Agostina Vega fue hallada sin vida en un campo aledaño al barrio Ampliación Ferreyra de Córdoba, en un caso que sacudió a todo el país.
En La mañana con Moria (El Trece) se conoció la palabra de Ariel, el remisero que trasladó a la niña la noche de su desaparición y recordó los detalles del viaje.
Se trató de la última vez que se la vio a la menor antes de que se encontrara con Claudio Barrelier, hasta el momento el único detenido de la causa.
El chofer fue quien luego contactó a la madre de la niña al enterarse por redes sociales de la intensa búsqueda de Agostina y le dio los detalles de lo que vio durante el viaje.
“Uno piensa que es un viaje más, uno de los que hacemos habitualmente, es nuestro trabajo, pero la verdad es que no sabíamos que iba a terminar así. Desde el inicio del viaje me dio una sensación media extraña, porque es una niña y sube al auto y pide ser trasladada, me llamó mucho la atención”, recordó el remisero en el programa de Moria Casán.
Ariel comentó en ese sentido: “Le pregunté cómo se llamaba, cuántos años tenía y de dónde era. Ella me dijo que era nieta de Miguel, una persona que vive al frente. Me generó confianza porque le digo: ‘Ah, vos sos la hija de la Flaca’. ‘Sí’, me dice, ‘de Meli’. Me dijo que iba a encontrarse con el novio de la madre, que le iban a hacer una sorpresa para la mamá”, contó el chofer.
“Yo interpreté que podía ser una juntada entre amigos, que la iban a llevar a la madre. Después me entero de que la madre cumplía años en enero, o sea, la verdad que no sé cómo pudo este tipo para engañarla de esa manera”, manifestó el chofer en referencia a Barrelier.
“Estaba relajada, habló todo el camino. Ella no tenía ninguna actitud de estar asustada”, remarcó sobre cómo observó a la pequeña durante el trayecto del viaje.
Ariel remarcó su sorpresa al llegar al final del viaje y ver que se acercó un hombre a pagarle el viaje a Agostina Vega: “Cuando termina el viaje, ella me dice: ‘él te va a pagar’. Ahí es cuando él se acerca y me abona el viaje”, relató.
Según explicó, el hombre se trata de Claudio Barrelier, único detenido en la causa hasta el momento, y comentó que no contaba con el total del dinero que costaba el trayecto y quería pagarle menos.
"El viaje marcaba 11.300 y él me dice tengo 9.500, no tengo más. No me miraba a la cara y cuando lo miro le digo que eran 11.300. Y me dice te puedo dar un dólar que tenía. Abrió toda la billetera y no tenía más. Ahí la nena estaba parada al lado de él para irse", admitió.
"Si yo me daba cuenta no dejaba a la nena bajar con él", se lamentó el remisero, y luego explicó cómo se dio cuenta horas después de la desaparición de Agostina Vega y qué hizo: “Recién el otro día, cuando estaba el partido de Belgrano y River, logro ver a la cara de la nena en las redes sociales, que había desaparecido", reveló.
“Ahí me doy cuenta y me trato de contactar con la madre, le dejé mi número porque le llamaba y no me contestaba. Ahí le cuento que yo la lleve y le conté del viaje y del tipo que se acercó y pagó el viaje", cerró el chofer.