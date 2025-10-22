A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Enamorado

Las fotos de Valentina Cervantes que dejaron sin palabras a Enzo Fernández

Valentina Cervantes deslumbró con unas fotos en su cuenta de Instagram que dejaron a Enzo Fernández completamente sorprendido. Su reacción no pasó desapercibida.

22 oct 2025, 18:41
Las fotos de Valentina Cervantes que dejaron sin palabras a Enzo Fernández
Las fotos de Valentina Cervantes que dejaron sin palabras a Enzo Fernández

Las fotos de Valentina Cervantes que dejaron sin palabras a Enzo Fernández

Enzo Fernández quedó deslumbrado con las fotos que Valentina Cervantes compartió en su cuenta de Instagram y no dudó en dejarle algunos comentarios en las publicaciones.

En medio de la polémica que involucra a Wanda Nara y los supuestos mensajes que le habría enviado al futbolista, Enzo parece dejar en claro que su corazón tiene dueña. El jugador de la Selección Argentina se muestra más enamorado que nunca y no duda en demostrarle su cariño en cada detalle.

Leé también

Revelaron el picante apodo que le pusieron a Wanda Nara las esposas de los jugadores de la Selección Argentina

Revelaron el picante apodo que le pusieron a Wanda Nara las esposas de los jugadores de la Selección Argentina

En las fotos, se la ve luciendo un look casual pero muy sensual: una remera escotada, un minishort y una camperita, todo en tonos rosados, que realzaron aún más su estilo. El futbolista no tardó en reaccionar con emojis, dejando en claro que las imágenes lo impactaron.

Reacción de Enzo Fernández

Actualmente, Valentina se encuentra instalada en la Argentina, ya que forma parte de la nueva edición de MasterChef Celebrity (Telefe), donde muestra una faceta distinta, y protagoniza momentos de tensión ni más ni menos que con la conductora del programa. Mientras aprovecha para posar frente a las cámaras.

Valentina Cervantes 2
Valentina Cervantes 1

Cómo llaman a Wanda Nara las amigas de Valentina Cervantes

Luego de que se conociera que Wanda Nara le había escrito a Enzo Fernández, pareja de Valentina Cervantes, las esposas de los futbolistas de la Selección Argentina le pasaron factura y le pusieron un picante apodo que salió a la luz.

En Pasó en América, Ailén Bechara explicó, primero, cómo repercutió la presencia de Wanda en el grupo de las 'primeras damas': “Cada vez que hablamos de Wanda a mí me explota el teléfono. Todos quieren dar su punto de vista, opinar y contar".

“Lo que me están costando es que en uno de los últimos partidos que jugó la Selección acá, la ven a Wanda y automáticamente en el grupo de las mujeres de los jugadores pusieron 'Tatiana a la vista'. Las administradoras del grupo son varias”, detalló la panelista sobre la mala relación que tienen con ella desde que se enteraron de los mensjes..

"Mandaron disimuladamente que nadie le diera pelota, que apliquen la ley de hielo", cerró Bechara.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Valentina Cervantes Enzo Fernández

Lo más visto