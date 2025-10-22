Las fotos de Valentina Cervantes que dejaron sin palabras a Enzo Fernández

Valentina Cervantes 2

Valentina Cervantes 1

Cómo llaman a Wanda Nara las amigas de Valentina Cervantes

Luego de que se conociera que Wanda Nara le había escrito a Enzo Fernández, pareja de Valentina Cervantes, las esposas de los futbolistas de la Selección Argentina le pasaron factura y le pusieron un picante apodo que salió a la luz.

En Pasó en América, Ailén Bechara explicó, primero, cómo repercutió la presencia de Wanda en el grupo de las 'primeras damas': “Cada vez que hablamos de Wanda a mí me explota el teléfono. Todos quieren dar su punto de vista, opinar y contar".

“Lo que me están costando es que en uno de los últimos partidos que jugó la Selección acá, la ven a Wanda y automáticamente en el grupo de las mujeres de los jugadores pusieron 'Tatiana a la vista'. Las administradoras del grupo son varias”, detalló la panelista sobre la mala relación que tienen con ella desde que se enteraron de los mensjes..

"Mandaron disimuladamente que nadie le diera pelota, que apliquen la ley de hielo", cerró Bechara.