Tensión cambiaria: el Tesoro de Estados Unidos contuvo el dólar aunque cayeron los bonos soberanos

En todos los segmentos, entonces, el billete norteamericano se mostró casi sin variaciones con tan solo dos ruedas más hasta llegar al 26 de octubre.

Acciones en Wall Street y bonos

En Wall Street, los ADR's tuvieron una jornada con mayoría de subas, de hasta 4%. El Banco Macro lideró los incrementos con 4,04%, seguido por el Grupo Galicia (2,8%), Tenaris (1,99%), Transportadora Gas del Sur (1,86%), entre otros.

Por el lado de las bajas, el Banco Supervielle perdió 2,89%, Globant -2,74%, Mercado Libre -2,19%, entre otros.

Los bonos en dólares, en tanto, bajaron fuerte pese a la reestructuración financiera en manos del J.P. Morgan Chase para la recompra de bonos soberanos con préstamos de organismos multilaterales. En este contexto, el riesgo país, subió a 1.075.

AL30, cayó un 2,69%

AL30D bajó 2,78%

AL29 perdió 2,11%

GD30 retrocedió -1,44%