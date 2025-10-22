En vivo Radio La Red
Economía
Tensión
Estados Unidos
MERCADO DE CAMBIOS

Tensión cambiaria: el Tesoro de Estados Unidos contuvo el dólar aunque cayeron los bonos soberanos

En la recta final hacia las elecciones, los distintos tipos de dólares se mantuvieron casi en la misma línea que ayer luego de una fuerte intervención del Tesoro de Estados Unidos. Además, subieron los ADR's en Wall Street y cayeron los bonos soberanos.

La tensión cambiaria continúa pero las distintas cotizaciones se mantuvieron prácticamente en la misma línea que ayer. (Foto: archivo).

La tensión cambiaria continúa pero las distintas cotizaciones se mantuvieron prácticamente en la misma línea que ayer. (Foto: archivo).
Leé también El dólar oficial mostró una fuerte suba pese a la intervención del Tesoro de EE.UU.
El dólar oficial abrió con una suba de $40 pesos, aunque luego retrocedió $10. (Foto: archivo).

A diferencia de ruedas anteriores, el Banco Central no realizó ventas en el segmento mayorista, mientras que el volumen operado trepó a u$s793,8 millones, impulsado por compras de pesos del Tesoro estadounidense. Operadores estiman que la intervención liderada por Scott Bessent habría rondado los u$s450 millones, una cifra clave para contener la presión cambiaria en los días previos a los comicios.

Durante las operaciones iniciales, el tipo de cambio mayorista llegó a tocar el techo de la banda cambiaria, en $1.491,60, pero luego retrocedió por la fuerte intervención de Estados Unidos en el mercado y terminó la jornada en $1.491, tan solo a 60 centavos de la banda.

dólar 22 del 10

Por otro lado, el dólar oficial se mantuvo en $1.515 en las pizarras del Banco Nación y empató su cotización de ayer. Casi sin modificaciones también se mantuvieron los dólares financieros. El MEP se ofreció a $1.592,99 (0,1%) y el Contado con Liquidación (CCL) a $1.612,06 (0,3%).

En todos los segmentos, entonces, el billete norteamericano se mostró casi sin variaciones con tan solo dos ruedas más hasta llegar al 26 de octubre.

Acciones en Wall Street y bonos

En Wall Street, los ADR's tuvieron una jornada con mayoría de subas, de hasta 4%. El Banco Macro lideró los incrementos con 4,04%, seguido por el Grupo Galicia (2,8%), Tenaris (1,99%), Transportadora Gas del Sur (1,86%), entre otros.

Por el lado de las bajas, el Banco Supervielle perdió 2,89%, Globant -2,74%, Mercado Libre -2,19%, entre otros.

Los bonos en dólares, en tanto, bajaron fuerte pese a la reestructuración financiera en manos del J.P. Morgan Chase para la recompra de bonos soberanos con préstamos de organismos multilaterales. En este contexto, el riesgo país, subió a 1.075.

AL30, cayó un 2,69%

AL30D bajó 2,78%

AL29 perdió 2,11%

GD30 retrocedió -1,44%

