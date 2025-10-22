El inadmisible error de Luis Ventura en Pasapalabra: la descontrolada reacción de Iván de Pineda

Embed

¿Cuál fue el accidente que sufrió Luis Ventura en MasterChef Celebrity?

Este año, Luis Ventura aceptó la propuesta de Telefe para demostrar sus dotes culinarias en MasterChef Celebrity.

El periodista de América TV forma parte del grupo de figuras que compiten en el reconocido certamen gastronómico, conducido por Wanda Nara y con un jurado de lujo integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Anoche, el presidente de APTRA debía preparar una tortilla. Para eso, tomó un plato, lo apoyó sobre la sartén, sujetó con firmeza el utensilio y dio vuelta el contenido sobre el plato.

Sin embargo, el periodista falló en la maniobra: la preparación se volcó sobre la hornalla y, además, se terminó quemando la mano. “Tengo que dar vuelta la tortilla... ¡y un gran periodista se convierte en paciente del Instituto del Quemado!”, comentó Ventura sobre la aparatosa situación que le tocó vivir en el set de MasterChef.

Embed

Cómo se llevan Luis Ventura y Wanda Nara en MasterChef Celebrity

Durante su paso por MasterChef Celebrity, Luis Ventura sorprendió al hablar sobre su relación con Wanda Nara, la conductora del ciclo. Lejos de los cruces mediáticos que muchos esperaban, el periodista aseguró que la convivencia frente a cámaras ha sido más tranquila de lo que imaginaba. “Convivimos bien, yo pensé que me iba a declarar la guerra. Hay algunos puntos de convivencia televisiva. Yo todo lo que me tiran devuelvo”, confesó Ventura en una entrevista con Infobae, dejando en claro que entre ambos hay un ida y vuelta con humor, pero sin conflicto.

Además, el presidente de APTRA destacó el carisma de Wanda y su habilidad para mantener la tensión del programa sin perder el glamour. “El encanto es ese: la palabra siempre glamorosa de Wanda Nara, que te hace creer que estás en el cielo y en realidad estás en el purgatorio”, dijo entre risas, describiendo con ironía la dualidad del ambiente competitivo del reality. Con sus declaraciones, Ventura dejó ver que, aunque el clima en el set puede ser intenso, la relación con la conductora se mantiene en buenos términos y con respeto mutuo.