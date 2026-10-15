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La mamá del chico baleado por su amigo en un colegio de La Matanza contó qué le dijo su hijo: "No..."

La mujer contó que su hijo se recupera de las heridas y desmintió las versiones que lo vinculaban con supuestos robos. El adolescente recibió disparos en el abdomen y en un brazo dentro de la escuela secundaria de Villa Dorrego.

No puede creer...: habló la mamá del adolescente baleado en un colegio de La Matanza

"No puede creer...": habló la mamá del adolescente baleado en un colegio de La Matanza

La mamá del adolescente de 18 años baleado por un compañero en una escuela de González Catán habló sobre la recuperación de su hijo y expresó su desconcierto por lo ocurrido. Según contó, el joven todavía no logra asimilar que quien le disparó fue alguien a quien consideraba su amigo.

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No lo puede creer que le pasó con mi amigo, dice, mi amigo, y se le escapó”, relató la mujer en diálogo con A24, al reproducir las palabras de su hijo sobre el episodio.

El hecho ocurrió el miércoles al mediodía en un establecimiento educativo de Villa Dorrego, en el partido bonaerense de La Matanza. De acuerdo con la información inicial, un estudiante de 17 años llevó un arma al colegio y se produjeron disparos que hirieron a su compañero.

Cómo está el adolescente baleado en González Catán

La madre confirmó que su hijo fue operado y que los médicos lograron extraerle una bala. Aunque permanece dolorido por las heridas, aseguró que evoluciona favorablemente. “Ahora, gracias a Dios, se está recuperando. Está dolorido, pero está bien, gracias”, explicó.

Según su relato, el adolescente recibió disparos en el abdomen y en un brazo. La mujer también señaló que todavía no pudo conversar demasiado con él sobre las circunstancias del episodio, debido a que continúa bajo los efectos de la anestesia y los médicos le recomendaron que no hablara demasiado.

Por eso, aún no cuenta con una reconstrucción completa de lo sucedido dentro del establecimiento.

Durante la entrevista, la mujer hizo especial hincapié en rechazar las versiones que circularon sobre un supuesto vínculo de su hijo con hechos delictivos. “Quiero aclarar algo que se dice en varias versiones. Que dicen que él andaba robando, es nada que ver”, sostuvo.

Para respaldar su postura, contó que el adolescente no solía salir por las noches y recordó una situación familiar relacionada con su interés por la música. Según explicó, su hijo quería tener una guitarra eléctrica y decidió trabajar junto a su papá para reunir el dinero necesario para comprarla. Después, le pidió ayuda para concretar la compra.

“Lautaro, no tenés zapatillas y querés guitarra”, recordó que le había dicho. Finalmente, contó que lo ayudó y que el joven pudo comprarse el instrumento.

De esta manera, la mujer rechazó las versiones que circularon sobre un supuesto robo de zapatillas y pidió que no se difundan acusaciones sobre su hijo que, según aseguró, no se corresponden con la realidad.

Qué se sabe del vínculo entre los adolescentes

La madre explicó que conocía al otro joven de antes, porque su familia había concurrido junto a él a un comedor durante la pandemia. En ese entonces, los adolescentes eran amigos, aunque no sabe cómo era su relación más recientemente.

La primera versión que trascendió sobre el episodio indica que el estudiante de 17 años habría llevado una pistola al colegio para mostrársela a otros compañeros y que los disparos se habrían producido mientras manipulaba el arma.

El colegio suspendió las clases tras el episodio

El ataque ocurrió en un baño del establecimiento educativo, cuando comenzaba a ingresar el turno tarde. Tras escuchar las detonaciones, alumnos y otras personas que se encontraban en el lugar comenzaron a correr y a salir de la escuela.

Las autoridades del establecimiento se acercaron al lugar y el adolescente herido fue trasladado en un auto particular a un hospital de González Catán, donde recibió atención médica.

El estudiante de 17 años señalado por los disparos quedó detenido y la Policía secuestró una pistola Bersa calibre .22, que habría sido descartada después del episodio.

Tras lo ocurrido, se dispuso la suspensión de las clases durante 24 horas. La investigación busca determinar cómo llegó el arma al colegio y en qué circunstancias se produjeron los disparos.

En pocas palabras

  • Adolescente baleado: Un joven de 18 años se recupera tras recibir disparos en el abdomen y brazo dentro de una escuela de La Matanza, desmintiendo versiones sobre vínculos delictivos.
  • Versión de la madre: La mujer expresó incredulidad ante el hecho y aclaró que su hijo no participaba en robos, destacando su interés por la música.
  • Investigación del hecho: Un compañero de 17 años está detenido, y se investiga cómo un arma calibre .22 llegó al establecimiento educativo donde ocurrieron los disparos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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