D'Alessandro también expresó su "más profundo pésame a los papás, amigos y familiares de Lucas. Ante este hecho irreparable, es un dolor que nos atraviesa a todos".

"Las investigaciones la tiene a cargo el Juzgado de Menores N° 4, que con el fin de transparentar las medidas probatorias que van a llevar a esclarecer este hecho, dio la orden de que las pericias la realice la Policía Federal", añadió, y aclaró: "Nosotros desde el primer momento nos pusimos a disposición de la Justicia".

Consultado por el accionar de los policías que estaban vestidos de civil, el ministro de Justicia y Seguridad explicó "las brigadas muchas veces actúan por orden de los juzgados o de los fiscales en investigaciones específicas, donde no están informados, y muchas veces en prevención para atacar diferentes modalidades de delito. Eso no quiere decir que no tengan que identificarse con las credenciales correspondientes y dándose a conocer como funcionarios públicos policiales".

"Tenemos la convicción de que acá hay una mala actuación del personal policial. Aparentemente no recibieron fuego, así que para nosotros es un hecho grave. Estamos a disposición de la Justicia", afirmó por su parte el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Oscar Berard.

¿Qué le pasó a Lucas G?

El hecho ocurrió este miércoles a las 9.30 cuando, en circunstancias que aún son materia de investigación judicial, el adolescente y tres amigos se movilizaban en un Volkswagen Suran y al detenerse en un kiosco situado sobre la calle Luzuriaga, de Barracas, fueron interceptados por efectivos de la brigada de la Comisaría Vecinal 4C quienes, según su versión, creyeron que iban a cometer un robo.

La policía dijo que los jóvenes se negaron a ser identificados, embistieron con el vehículo a dos efectivos y tras una persecución a los tiros que se extendió hasta el cruce de Alvarado y Perdriel, el futbolista fue hallado herido de dos tiros en la cabeza en el asiento del acompañante, dos de sus amigos fueron detenidos y un tercero escapó, aunque más tarde se presentó en sede policial con su madre y quedó aprehendido.