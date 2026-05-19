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INDIGNACIÓN

Martín Fierro 2026: el polémico gesto del hijo de Georgina Barbarossa cuando su mamá perdió

Georgina Barbarrosa fue a los Martín Fierro con uno de sus hijos, quien no ocultó su descontento cuando se enteró que Wanda Nara había sido elegida por APTRA como mejor conductora.

19 may 2026, 15:13
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Martín Fierro 2026: el polémico gesto del hijo de Georgina Barbarossa cuando su mamá perdió
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Martín Fierro 2026: el polémico gesto del hijo de Georgina Barbarossa cuando su mamá perdió

Wanda Nara se convirtió en una de las grandes protagonistas de los Martín Fierro 2026 al quedarse con el galardón a Mejor labor en conducción femenina por su trabajo en MasterChef Celebrity. La terna fue considerada una de las más competitivas de la noche e incluyó a Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y Georgina Barbarossa.

Cuando Santiago del Moro anunció a Nara como ganadora, las cámaras enfocaron a Georgina Barbarossa, y fue entonces cuando el hijo de la conductora hizo un gesto negativo con el dedo, dejando en evidencia su indignación ante el resultado. El clip se viralizó de inmediato en las redes sociales y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

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La reacción del hijo de Georgina no fue la única. Nancy Pazos también protagonizó un momento que se hizo viral: en un video difundido por la cuenta de El Ejército de LAM se la escucha decir "No, bolu..., me voy", visiblemente impactada por el resultado. Y desde la alfombra roja, Yanina Latorre no se había guardado nada: "Wanda Nara la mejor conductora de la tele, por favor, es un papelón esto", disparó sin filtros.

Incluso desde adentro de APTRA hubo malestar. Moria Casán reveló esta mañana en su programa que varios integrantes de la entidad se le acercaron a pedirle disculpas. "Siento vergüenza por pertenecer a APTRA por este papelón", fue una de las frases que le dijeron.

Wanda, ajena al revuelo, se quebró en llanto al escuchar su nombre y fue abrazada por su madre y sus hijas Francesca e Isabella antes de subir al escenario.

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Crédito: RS FOTOS.

¿Qué dijo Wanda Nara al ganar su Martín Fierro como mejor conductora?

Wanda Nara se quebró en llanto apenas Santiago del Moro anunció su nombre en la categoría Mejor conductora en los Martín Fierro 2026. Visiblemente emocionada, arrancó su discurso reconociendo a sus competidoras: "Qué sorpresa. Me quedé helada. No sé qué decir porque todo lo que tenía que decir, lo dije antes. Es una terna increíble con mujeres que admiro un montón".

Luego fue por un mensaje más personal y reivindicativo: "A veces nosotras mismas nos creemos cuando nos dicen que no nos merecemos algo o un lugar. Tenemos una mirada a veces un poco dura para las mamás que trabajan y yo el mensaje que quiero dar es que las mujeres salgan a hacer lo que las hace felices, que trabajemos. Creo que lo más importante es cumplir nuestros sueños". También tuvo palabras para Santiago del Moro, a quien agradeció por haberle abierto las puertas de MasterChef Celebrity: "Fuiste muy generoso. Me dejaste un lugar enorme en la televisión y sé que diste el visto bueno y lo valoro mucho".

El cierre de su discurso estuvo cargado de emoción y una confesión personal: "Amo este país que tiene los mejores profesionales y los mejores artistas. Quiero que mis hijos crezcan en Argentina y soy una mujer con leucemia que decide atenderse acá". Las palabras sobre su enfermedad generaron un silencio en el salón del Hotel Hilton y una ovación cerrada al terminar.

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