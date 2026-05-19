Martín Fierro 2026: el polémico gesto del hijo de Georgina Barbarossa cuando su mamá perdió

Wanda, ajena al revuelo, se quebró en llanto al escuchar su nombre y fue abrazada por su madre y sus hijas Francesca e Isabella antes de subir al escenario.

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Crédito: RS FOTOS.

¿Qué dijo Wanda Nara al ganar su Martín Fierro como mejor conductora?

Wanda Nara se quebró en llanto apenas Santiago del Moro anunció su nombre en la categoría Mejor conductora en los Martín Fierro 2026. Visiblemente emocionada, arrancó su discurso reconociendo a sus competidoras: "Qué sorpresa. Me quedé helada. No sé qué decir porque todo lo que tenía que decir, lo dije antes. Es una terna increíble con mujeres que admiro un montón".

Luego fue por un mensaje más personal y reivindicativo: "A veces nosotras mismas nos creemos cuando nos dicen que no nos merecemos algo o un lugar. Tenemos una mirada a veces un poco dura para las mamás que trabajan y yo el mensaje que quiero dar es que las mujeres salgan a hacer lo que las hace felices, que trabajemos. Creo que lo más importante es cumplir nuestros sueños". También tuvo palabras para Santiago del Moro, a quien agradeció por haberle abierto las puertas de MasterChef Celebrity: "Fuiste muy generoso. Me dejaste un lugar enorme en la televisión y sé que diste el visto bueno y lo valoro mucho".

El cierre de su discurso estuvo cargado de emoción y una confesión personal: "Amo este país que tiene los mejores profesionales y los mejores artistas. Quiero que mis hijos crezcan en Argentina y soy una mujer con leucemia que decide atenderse acá". Las palabras sobre su enfermedad generaron un silencio en el salón del Hotel Hilton y una ovación cerrada al terminar.